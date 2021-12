Tatuaggi uomo: quale scegliere

Tatuaggi uomo: le ultime tendenze in fatto di tattoo per il genere maschile restano sempre fedeli alle linee generalmente spesse e di impatto che rappresentano la differenze con soggetti più femminili e ornamentali. Dal maori al giappo, tutte le tendenze maschili dei nostri anni 20.

Tatuaggi uomo: quali sono?

I tatuaggi uomo solitamente si distinguono per avere un tratto spesso e di impatto rispetto a soggetti che vengono preferiti solitamente dal genere femminile. Le nostre considerazioni restano sempre basate su un campione generico poiché in realtà negli ultimi anni abbiamo visto come anche moltissimi uomini abbiano cominciato a preferire linee minimal e sottili e tantissime ragazze dai teen in su, soggetti più ampi e scuri.

Braccio e avambraccio

Braccio e avambraccio restano le zone più gettonate. Le cosiddette “maniche” infatti negli ultimi anni hanno preso a rappresentare un vero e proprio status quo di un certo tipo di personalità che si faceva largo all’interno delle nuove generazioni (e anche di quelle meno nuove).

Old School – tattoo maschili

Lo stile old-school fa sempre la sua figura e non importa quanti anni passino, ma una pin up ben assestata sul punto giusto del bicipite non passerà mai di moda. Dall’ancora alle sirene per passare da tutto l’immaginario marinaresco in salsa USA.

Tattoo uomo: i tribali non passano mai di moda

Se di immortale vogliamo davvero discutere, c’è uno stile che non passerà davvero mai di moda. Stiamo parlando del tribale, che non solo parte da una storia antichissima di migliaia di anni ma sembrerebbe voglia durarne ancora altrettanti. Utilizzati a scopo propiziatorio e per innumerevoli motivazioni rituali, anche oggi chi predilige questo stile è spesso trasportato dalla mole di significato che possiamo rappresentare attraverso la simbologia tribale. Ma in molti lo amano anche solo per la resa estetica, in particolare sulla muscolatura maschile.

Tra gli studi di Roma più citati nelle classifiche ricordiamo il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo.