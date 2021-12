Terzo appuntamento con Sonia di Super Tre all’Arcade and Food di Roma: di nuovo pienone!

Ancora sold out le serate dedicate al revival in salsa anni’90 del locale Arcade and Food di Roma, ad animare l’evento nuovamente Sonia Ceriola, amatissima presentatrice di Super Tre assieme alla Cartoon Band e alla famosa cosplayer Fiore Di Luna!

Sonia Ceriola, fu la mitica presentatrice della Posta di Sonia, storico programma per l’infanzia andato in onda dal 1993 fino alla prima decade del Duemila. Nessun bambino italiano in quegli anni può dire con fermezza di non aver pianto durante la Canzone della Buonanotte o di non aver desiderato di abbracciare Birillo e di venire intervistato dall’amatissima Sonia durante l’Angolo delle Chiacchiere!

A questo proposito il locale romano celebra per la terza volta un ritorno ai pomeriggi lontani nel tempo di tutti noi bambini cresciuti, in salsa pop e cartoni animati epici dalle sigle intramontabili grazie anche al prezioso contributo musicale della Ziguli Band e all’esplosiva verve della frontwoman e cosplayer Fiore Di Luna!

All’Arcade and Food potete trovare il vero e proprio tempio dell’epoca d’oro dei videogames: da PacMan a Bubble Bobble, oltre a una eccellente selezione di sfiziosità, panini e birre che non dimenticherete facilmente!

Arcade And Food Hamburgeria

Via Nomentana 1111, Roma (RM)

Tel. Per Prenotazioni e Info >>> +39 3343232023