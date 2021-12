“CHIAMATEMI TONY KING” in esclusiva dal 16 Dicembre su DISCOVERY+

Tony King, il cantante transgender del Rione Sanità di Napoli è il protagonista di “CHIAMATEMI TONY KING”, dal 16 dicembre in esclusiva solo su discovery+. Al centro della docu-serie in 3 episodi i dubbi del trapper – alla nascita Naomi Nicolella – sulla propria identità di genere e l’avvento del suo percorso personale di transizione.

“La società ghettizza i più deboli, lasciandoli soli in balia del bullismo, reale e virtuale. Con i miei pezzi voglio dar voce alle migliaia di Naomi che si nascondono e soffrono”.

Il ventenne Tony King, uno dei nomi più interessanti della scena musicale partenopea, sin da bambino ha avuto difficoltà ad accettare la sua identità di genere. Il processo – personale e da parte della sua famiglia – è stato lungo e difficile, a causa dei tanti pregiudizi della nostra società. Ma oggi Tony è libero di essere chi vuole e di cantarlo a squarciagola.

Per Tony la musica è sempre stata la valvola di sfogo, lontano dai problemi del suo quartiere, dalle difficoltà ad accettarsi in un corpo che non sentiva suo e da una vita familiare complicata. Accanto alle sue canzoni, suoi interessi principali sono Tik Tok, i tagli alla moda del barbiere Fabiano, gli aperitivi coi suoi fan al Lello Spritz e soprattutto Cloe, la ragazza che ama, ma la cui famiglia gli ha detto di girare alla larga. S’intitola “L’ammore è ammore”, il suo singolo/video trap, dedicato all’amore negato, quello delle coppie composte da ragazz* transgender.

Ad arricchire la storia del trapper il gruppo di amici con cui Tony passa le sue giornate, ragazzi liberi da pregiudizi e pieni di sogni e ambizioni, come Simona, Salvo (i suoi amici super fashion) e il suo omonimo Tony che, come il protagonista, vive in un corpo sbagliato.

In “CHIAMATEMI TONY KING” Tony si schiera contro l’omofobia e a favore di chi soffre una condizione sociale e culturale disagiata. La sua è una storia vera piena di musica, di vita di strada, di giovinezza e libertà. A farle da sfondo, la Napoli più struggente, suggestiva ma soprattutto più vera, nel cuore del Rione Sanità.

“CHIAMATEMI TONY KING” è una docu-serie in 3 puntate prodotta da Darallouche e diretta da Giuseppe Carrieri per Discovery Italia e sarà disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 16 dicembre. L’hashtag ufficiale è #chiamatemitonyking.