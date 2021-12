Disponibile in digitale “RONCA BEATS” la canzone divertente ed educativa che promuove salute e prevenzione

Da martedì 14 dicembre, è disponibile in digitale “Ronca Beats”, canzone divertente ed educativa che promuove salute e prevenzione, destinata a diventare un tormentone e pensata anche per essere insegnata con facilità nelle scuole ai bambini. Nasce da un’intuizione della Dottoressa MARISA RONCATI, Laureata in Lettere Classiche, in Odontoiatria e in Igiene Dentale, che ha ideato il protocollo R.O.N.C.A. (Reduction Of New Contagious Aerosol) che suggerisce di detergere frequentemente occhi, naso e bocca per prevenire l’infezione da virus e batteri, con il sostegno della FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI.

La canzone “Ronca Beats”, realizzata con l’aiuto del producer GIANGI CAPPAI, promuove le semplici mosse di detersione suggerite dal protocollo, grazie ad un testo in inglese immediato:

“Step 1/ wipe your eyes so the virus can’t get inside

Step 2/ clean your nose virus got nowhere to hide

Step 3/ clean your mouth and teeth and we got this virus beat

You and I gonna stay virus free”.

Affinché i semplici consigli del protocollo arrivino a più persone possibili, è stato realizzato anche un video che raccoglie la testimonianza di oltre 100 amici, colleghi e pazienti della Dottoressa provenienti da tutto il mondo e di tutte le età. Il video è online al seguente link: https://youtu.be/9TOcm7ytWFY.

In questo periodo di pandemia molte più persone hanno imparato a lavare e disinfettare frequentemente le mani. Gli studi e l’esperienza clinica, hanno portato la Dottoressa Marisa Roncati ad affermare che a questo comportamento corretto è importante che si aggiungano ulteriori atti di prevenzione, come la detersione di occhi, naso e bocca.

Il protocollo R.O.N.C.A., sostenuto dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi, necessita soltanto di tre frammenti di garze imbevute di soluzione fisiologica oppure di clorexidina 0,12% (disponibili sul mercato anche in confezioni monouso) che vanno a detergere delicatamente le palpebre degli occhi, le narici e la cavità orale. In particolare, la prevenzione nell’ambito della cavità oraledovrebbe svolgersi quotidianamente in quanto uno sciacquo con collutorio non è sufficiente a rimuovere il biofilm, ma è necessario eseguire manovre di strofinamento.

La Fondazione Elisabetta Sgarbi ha contribuito a finanziare gli studi in vitro, in collaborazione con la Professoressa E. Caselli, presso il reparto di Microbiologia dell’Università di Ferrara, per valutare l’efficacia di questo metodo nel ridurre infezioni del cavo orale, e ha conferito la borsa di studio / Premio alla cultura “L’importanza della salute orale per la salute generale” a un ricercatore del reparto di Microbiologia dell’Università di Ferrara

Il protocollo R.O.N.C.A. è facile da eseguire ed è indicato per tutti, compresi i bambini. Da qui, l’intuizione di creare una canzone che lo renda una pratica virale. “Ronca Beats” è scritta e prodotta da Giangi Cappai e cantata da Nia Martin.

«Ringrazio Elisabetta Sgarbi e la sua Fondazione per aver finanziato lo studio che dà plausibilità biologica al protocollo R.O.N.C.A., e per aver scelto di utilizzare musica e video come linguaggio universale per divulgare un principio che impatta sulla salute generale – afferma Marisa Roncati – Oltre a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale nei locali chiusi, la detersione frequente di occhi, naso e bocca aiuta a evitare raffreddori, influenze e molti altri mali di stagione trasmissibili con le goccioline dell’aerosol. Questo protocollo è vantaggioso per la salute globale e grazie all’intuizione del mio paziente Giangi Cappai lo abbiamo trasformato in una canzone allegra che invita a ballare, migliorando il benessere fisico e psichico, per un sorriso pieno di salute».

La Dr.ssa Roncati si occupa di parodontologia non chirurgica. Ha co-brevettato Digital Brush e Digital Brush Baby, salviette monouso per la detersione della cavità orale, in grado di rimuovere il biofilm dentale. Ha all’attivo numerose pubblicazioni nel campo dell’odontoiatria e ha incarichi di insegnamento in varie università italiane e estere.