Scuola e Lavoro: Da domani manager, professionisti ed esperti si raccontano online agli studenti delle scuole di tutta Italia

Parte domani, venerdì 17 dicembre, il ciclo di incontri di orientamento online “I sentieri delle professioni”, itinerario organizzato da Next Generation Platform di Campus in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali (Usr) della Toscana e della Sicilia per fornire agli studenti delle scuole di tutta Italia una prospettiva diversa sul mondo del lavoro.

Contrariamente alle consuete presentazioni di offerte formative, con I Sentieri delle professioni, infatti, si parte dal punto di arrivo, ossia il lavoro, e grazie ai racconti diretti di professionisti, manager, tecnici e professori, coloro cioè che quella determinata professione la svolgono sul campo, si andrà a definire il percorso formativo più consono.

Il ciclo, che ha come proprio focus il tema della sostenibilità, si compone di nove incontri online sulla piattaformawww.salonedellostudente.it dal 17 dicembre al 19 maggio 2022.

«Si tratta di un’iniziativa che porta una grande novità in tema di orientamento», spiega Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori. «Negli incontri i ragazzi avranno la possibilità di ascoltare le esperienze di professionisti del mondo del lavoro che li aiuteranno a identificare le skills necessarie per quella professione e potranno interagire con loro per comprendere meglio quali scelte di studi attuare». «La narrazione delle attività professionali coinvolge e stimola i partecipanti che possono poi ascoltare dagli stessi relatori il percorso formativo che li ha supportati nella realizzazione della loro attuale attività lavorativa», conferma Roberto Curtolo, dirigente USR Toscana.

Il primo appuntamento, al quale sono attesi oltre 5mila studenti, è dedicato al settore Sociosanitario. Si parlerà non soltanto di Medicina e Scienze infermieristiche ma saranno esaminati gli aspetti legati alla professione che va da quella del fisioterapista, allo psicologo, passando per tecnico di radiologia e biologo nutrizionista. Moderati da Domenico IoppoloDonatella Ciuffolini, referente USR Toscana, interverranno gli psicologi Lauro Mengheri e Maria Grazia Maggio, Giuseppe Restuccia (ortopedico traumatologo), Nicola Landi (dentista odontoiatra), Gianni Di Giulio, (tecnico farmaceutico), Martina Casu (infermiera), Francesca Ciapparelli (osteopata), Francesco Daumiller (tecnico radiologo),Riccardo Federle (ostetrico), Marco Di Ruscio (educatore sociale), Alessandra Machella (assistente sociale), Emilio Betti (dermatologo e chirurgo estetico), Laura Orazini (logopedista), Salvo Gullotta (medico di base) e Francesca Satta(ingegnere). Un panel completo che rappresenta i principali settori di sviluppo professionale di questo settore sempre più centrale.

Saranno poi toccati gli aspetti delle professioni legate al mondo Artistico (13 gennaio), pittura, arti visive, illustrazione, musica e teatro. Ma anche social media e organizzazione di eventi. Il 27 gennaio sarà la volta dell’Agroalimentare: non solo enologo, agronomo e imprenditore ma anche chef, architetto paesaggista, agrotecnico, addetto alla grande distribuzione, responsabile di filiera, chimico e biologo. Il 17 febbraio si parlerà di Creatività e Progettazione per futuri ingegneri, architetti, periti e geometri. Non possono certo mancare le professioni legate ad Ambiente, Energia e Infrastrutture (10 marzo), tema assai caro alla generazione che si riconosce nelle battaglie di Greta Thunberg e dei Fridays for future. Tutto quanto passa però attraverso il collante della conoscenza delle Lingue e della Cultura umanistica (24 marzo). Ci sarà spazio infine per il settore Economico, Giuridico e Finanziario (7 aprile), per l’Innovazione tecnologica e l’Intelligenza artificiale (28 aprile), il settore che andrà a disegnare le società del futuro, e per Moda, tessile e design (19 maggio), incontro che andrà a chiudere il percorso.

Le scuole possono iscriversi tramite la mail salonedellostudente@class.it (per info e contatti tel. 02/58219360-329). Gli incontri sono completamente gratuiti.