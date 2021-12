Matrimonio in inverno: idee e consigli per nozze originali

Cerchi la location ideale per il tuo matrimonio d’inverno a Roma? Scopri le meraviglie di Relais Cascina Spiga D’Oro, una splendida location immersa nel verde a Ostia Antica, con ampi spazi all’interno e all’esterno!

L’inverno è una stagione ricca di suggestioni! Lasciatevi ispirare dai suoi colori e dalle sue atmosfere per realizzare gli allestimenti adatti al vostro matrimonio invernale: le piante e i fiori da utilizzare sono l’abete, le rose canine, i ranuncoli, i tulipani.

Bacche, rami di vischio e pigne saranno protagonisti indiscussi. E poi via libera a candele di ogni dimensione, che riscalderanno l’atmosfera. Per quanto riguarda i colori avete due opzioni: puntare su tinte calde, come il rosso (in tutte le sue varianti, dall’arancio al porpora) e l’oro, perfetti per chi ha scelto un matrimonio natalizio, oppure scegliere colori freddi, come il blu, il bianco ottico e l’argento, che richiameranno alla mente scenari innevati.

Ma come allestire un matrimonio d’inverno? Le idee sono tantissime, sia classiche che moderne, e tutte estremamente romantiche. La stagione invernale, al contrario di quanto si possa credere, è altrettanto ricca di fiori, frutti, colori, profumi e sapori della primavera e dell’estate. Basta scoprire quali sono e come utilizzarli!

Matrimonio d’inverno: a Natale o a Capodanno?

Come dicevamo, una buona idea può essere quella di organizzare il vostro matrimonio a Natale: il giorno della vigilia di Natale magari non è l’ideale, mentre invece sposarsi a Capodanno potrebbe essere un’idea alternativa perfetta per una coppia giovane e allegra.

Chi si sposa a Capodanno…sta insieme per tutta la vita! Perché non pensare allora a organizzare una grande festa con allestimenti sopra le righe, angolo bar e after disco? Risparmierete così ai vostri amici la fatica di trovare un posto dove andare a Capodanno, e vi regalerete un ricordo indimenticabile delle vostre nozze!

Se invece preferite il calore e l’intimità di un’atmosfera natalizia, potrete ricrearla facilmente a pochi giorni dal Natale (sempre prima e mai dopo la vigilia!) utilizzando decorazioni tipicamente natalizie.

Un’idea originale? Palline di Natale come favors o bomboniere!

Come si veste la sposa invernale?

La sposa d’inverno dovrà obbligatoriamente optare per un abito a maniche lunghe, magari in pizzo con ricami e trasparenze che lasciano intravedere le braccia e la scollatura.

D’obbligo il bianco ottico, soprattutto se avete scelto una location di montagna e degli allestimenti che richiamano il candore della neve. Per evitare di sentire freddo durante gli spostamenti all’esterno, via libera a cappotti super chic, cappe e pellicce che impreziosiranno il vostro bridal look rendendovi delle vere principesse… o meglio, delle regine delle nevi!

