Capodanno 2022 – A Roma Suonano I Big Floyd

Dopo l’annullamento del “concertone” al Circo Massimo, l’unico evento musicale live all’aperto della Capitale (salvo divieti dell’ultima ora) rimane il concerto dei Pig Floyd in Largo Leopardi (Via Merulana per la precisione) di fronte allo storico locale di Panella, che è tra gli sponsor della manifestazione.

La serata musicale inizierà alle 22.30 con la band che suonerà i brani del proprio repertorio classico: la musica dei Pink Floyd, storica e rinomatissima band inglese, che ha all’attivo oltre 300 milioni di dischi venduti.

Musica e festeggiamenti che proseguiranno dopo la mezzanotte con la band che intratterrà i presenti proponendo musica dance anni ‘80/’90 per celebrare al meglio l’arrivo del nuovo anno.

La sconfinata passione per le sette note è il segreto dei componenti dei Pig Floyd, band costituita da professionisti che nella vita di tutti i giorni si occupano di attività extra musicali, ma che fanno della musica, in particolare quella dei Pink Floyd, il loro collante.

Per la vostra specialissima notte musicale di San Silvestro i Pig Floyd si esibiranno al gran completo più una special guest:

Lorenzo Alberti – Chitarra

Claudio Basili – Voce

Tommaso Di Maddalena – Basso

Mauro Giorgetti – Tastiere

Giulio Spazianelli – Chitarra

Special guest della serata: Paolo Strina – Lead Guitar (nel suo curriculum spicca l’apertura del Concerto del Primo Maggio a San Giovanni a Roma – insieme a Sergio Castellitto – nel 2009).

Durante tutta la serata saranno disponibili postazioni mobili di street food e di mescita di birra. Per chi volesse saranno poi a disposizione tavoli esterni al coperto serviti da lampade riscaldanti, per circa 70 posti, con bottiglia di spumante (per due) e vassoio di snack all’arrivo; ma non è finita qui perché non mancheranno lenticchie e cotechino, dopo la mezzanotte, e cornetti caldi dopo l’una: il tutto al prezzo di euro 50 a persona.

Nella stessa location dove sarà ospitato il concerto c’è Panella (per la precisione in Via Merulana, 54), uno degli sponsor dell’evento, che da quasi cento anni, grazie ai suoi prelibati prodotti da forno, riesce a svegliare il quartiere con profumi che sanno di buono, di quando ogni cosa veniva fatta a mano dagli artigiani del mestiere. Panella che significa innanzitutto pane poiché ogni giorno, con la maestria che viene avanti da circa un secolo, porta sulle tavole dei romani un prodotto che incontra semplicità ed artigianalità. Pizze, grissini, biscotti e quant’altro sono le creazioni del forno che unisce alla tradizionalità un tocco personale; per non parlare poi degli amanti dei dolci che qui da Panella trovano da quelli dell’antica Roma, all’inimitabile pastiera napoletana, ai veri cannoli siciliani fino alla pasticceria di provenienza mondiale: di tutto e di più insomma! Panella è poi anche emporio dove trovare veramente di ogni: vini, oli, prodotti BIO e senza glutine senza dimenticare articoli regalo, tutti accomunati dalla qualità che qua è al top.

INFO CONCERTO

Prenotazioni tavoli 06 487 2435

Info line 3755401803