Hygge: 5 regali speciali per seguire lo stile di vita danese

Da un sondaggio dell’Unione europea è emerso che i cittadini danesi sono i più felici del mondo. Non stupisce perciò che il loro stile di vita sia addirittura descritto da una espressione specifica: Hygge.

Il termine Hygge significa “sentirsi soddisfatti”, una serenità che deriva dalle piccole gioie quotidiane legate al calore della propria casa e allo stare insieme ad amici e parenti. Tutto ciò è da ricondurre al rigido clima danese, che spinge le persone a trascorrere molto tempo nelle proprie abitazioni, le quali sono per questo motivo rese il più possibile accoglienti.

Lo stile di vita Hygge, si sta diffondendo in Europa come una sorta di ricerca della felicità. Ecco alcuni regali che potranno restituire l’atmosfera danese.

Candele

Per ricreare un ambiente scandinavo la luce è un elemento essenziale. Questa deve essere tenue e con sfumature calde che possano donare un senso di intimità. Sono quindi preferibili caminetti, lampade e soprattutto candele.

Gli stessi danesi affermano come, per ricreare un’atmosfera Hygge, sia fondamentale accendere candele. Osservare la fiamma di una candela sembra avere degli effetti rilassanti e liberatori per la mente. Non ci si deve poi dimenticare dei profumi avvolgenti delle candele, vaniglia o cannella per esempio, ideali per rendere la casa davvero ospitale.

Caminetto elettrico

Riunirsi davanti ad un caminetto con i propri cari è un’esperienza unica, soprattutto durante ricorrenze come il Natale. Il calore e la luce del fuoco sono infatti capaci di conferire ad un ambiente un tocco speciale ed intimo. Non tutti però hanno la fortuna di possederne uno in casa.

Un regalo speciale in pieno stile Hygge è senz’altro il caminetto elettrico da montare alla parete. È un prodotto elegante, che non sporca e che riuscirà comunque a creare un’atmosfera familiare.

Poltrone

In un ambiente accogliente non può inoltre mancare una poltrona relax. Questo articolo, oltre ad avere la funzione di offrire una seduta ergonomica e salutare per schiena e collo, è un raffinato elemento di design. Sono infatti numerosi i colori e tessuti fra cui poter scegliere. Questi ultimi possono essere antimacchia, in cotone, microfibra, vera e similpelle.

In una casa in stile hygge i materiali sono molto importanti e sono preferibili quelli naturali. Anche per una poltrona relax è perciò consigliabile scegliere tessuti naturali, sicuramente più delicati, ma più comodi e accoglienti. Ci sono poi diversi optional per rendere la poltrona motorizzata ancora più funzionale, fra cui: il roller system, un sistema di sollevamento su 4 ruote per spostare la poltrona da una stanza all’altra, il kit batteria, un sistema ricaricabile per utilizzare la poltrona in assenza di prese elettriche e il tavolino servitore, utile come appoggio durante alcune attività.

Coperte e cuscini

Insieme al caminetto e a poltrone comode non possono certamente mancare coperte e cuscini soffici, che trasmettano da subito un’idea di casa e relax. Con questi elementi decorativi ci si può davvero sbizzarrire nella scelta di tessuti, forme e colori.

Se siete abili nell’utilizzo dell’uncinetto potrete realizzare coperte fatte a mano seguendo il gusto della persona a cui è destinato il regalo. Avrete così un dono unico nel suo genere pronto a rendere l’abitazione del vostro caro calda ed accogliente.

Libri

Altri elementi caratteristici di una casa Hygge sono infine i libri. Da sempre simbolo di svago, tranquillità e viaggi di fantasia, un buon libro è un regalo perfetto per chi ama liberare la mente leggendo.

Un buon libro rappresenta infatti un momento di pieno relax, che si tratti di una lettura individuale o in compagnia, ad esempio con i propri bambini. Si può per questo spaziare dalla saggistica, ai gialli, per finire con magiche fiabe per i più piccoli.