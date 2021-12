Italia’s Got Talent – Sono Arrivati Gli “Elieni”

Sono Arrivati Gli Elieni

Dal 19 Gennaio su Sky Uno e Now Torna Italia’s Got Talent

Esibizioni e Un Nuovo Giudice che Arrivano da un Altro Pianeta

Una navicella spaziale atterra davanti a Lodovica Comello, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi:

a bordo c’è Elio in versione extraterrestre, pronto – dal 19/01 – a sedere al tavolo dei giudici della nuova edizione dello show

Sono arrivati gli “elieni”, e per atterrare sul nostro pianeta hanno scelto il palco di Italia’s Got Talent, proprio davanti agli occhi di Lodovica Comello e di Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi seduti al tavolo. Gli “elieni” non sono dei semplici “alieni”, bensì una nuova specie di extraterrestre i cui tratti del volto sembrano ricordare un personaggio amatissimo, Elio. E in effetti, schiarita la voce, l’elieno si rivela: è Elio, il nuovo giudice dello show di Sky prodotto da Fremantle, che arriva da mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW con la nuova stagione.

Ecco il promo che annuncia una delle novità dell’edizione di quest’anno. Gli acclamatissimi Lodovica Comello, in conduzione, e Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, in giuria, accolgono così il nuovo arrivato in squadra. A cui spetterà, al pari dei suoi colleghi, il fondamentale superpotere da usare una sola volta: il Golden Buzzer, che lo attende al centro del tavolo di #IGT. Tutti pronti, ai propri posti, per accogliere, ammirare e commentare nuove esibizioni, tanto straordinarie da sembrare di un altro pianeta.