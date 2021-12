Matteo Faustini

“Per Donare”



È Online il Video del Nuovo Singolo



vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest

È online il video di “PER DONARE” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy – multilink: https://matteofaustini.lnk.to/PerDonare), il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Il videoclip, diretto da Francesco Ferri Faggioli e girato nel Comune di Folgaria (TN), è visibile al seguente link: https://youtu.be/4D-8p_jD5Xs.

A proposito del video, Matteo Faustini dichiara: «Se dovessi attribuire un colore al Perdono sarebbe il Bianco. Perdonare significa seminare pace dentro se stessi. Girare immerso nel bianco della neve è stata la perfetta conclusione di quello che più che una canzone è stata una seduta psicologica con me stesso».

“Per Donare”, brano vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest, racconta quanto sia difficile perdonare totalmente una persona, sia con la testa che con il cuore.

Il nuovo brano, scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani, arrangiato da Enrico “Kikko” Palmosi e mixato da Sabatino Salvati, si aggiunge a “1+1” e “Stanco Di Piangere” all’interno della tracklist del secondo album di inediti di prossima uscita.

Intanto, è disponibile in formato vinile picture disc limited edition l’EP “1+1 / Stanco di piangere” (tiratura limitata: 300 pezzi), acquistabile esclusivamente sul sito di Music First al seguente link: https://musicfirst.it/artisti/matteo-faustini-2129/11-lp-picture-disc-1-lato-limited-edition-2630. Questa la tracklist: “1+1”, “Stanco di piangere”, “Nel bene e nel male” con Le Deva, “Vorrei (la rabbia soffice)” con Federica Marinari, “1+1” (instrumental), “Stanco di piangere” (instrumental).

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”. Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP. Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”, che verranno entrambi contenuti nel prossimo disco di inediti