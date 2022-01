Alessandra Amoroso Presta La Sua Voce Al Calcio Tutto Al Femminile “Tutto Accade” Official Song Della Divisione Calcio Femminile

Nel 2020 è stata la prima donna Capitana della Nazionale Cantanti, quest’anno il suo singolo “Sorriso Grande” è stato scelto come inno ufficiale degli Europei di calcio di Sky, e ora ALESSANDRA AMOROSO è pronta a scendere in campo ancora una volta prestando la sua musica e la sua voce per sostenere le calciatrici italiane: il brano “TUTTO ACCADE”, title track del suo ultimo album di inediti, diventa l’Official Song della Divisione Calcio Femminile.

«Sono felicissima si essere qui con la mia musica e sono emozionata dì condividere un momento così grande con tutti voi, con la mia band, con tutti i tecnici…Ringrazio tutta la FIGC e Radio Italia per avermi dato questa grande opportunità. Voglio ribadire un concetto che ho già espresso: l’idea di aver trovato sostegno e stima per quello che faccio e che il mio brano sarebbe stato scelto per dare forza e perché no, anche un po’ di fortuna, mi ha inorgoglito. Scendo in campo con il mio talento per sostenere altri meravigliosi talenti, perché di questo si tratta! Quindi mi auguro possa arrivare presto la possibilità di far capire a tutti che lo sport è universale e le uniche differenze sono nella passione, nell’amore, nell’impegno e nella determinazione che ci si mette.

Tutto accade e non è un caso, in bocca al lupo ragazze!»

Questo incontro tra musica e sport è stato celebrato oggi, sabato 8 gennaio, con un’esibizione live di Alessandra che ha interpretato il brano durante la finale di “SUPERCOPPA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE”, il trofeo che ha visto sfidarsi Juventus, Milan, Roma e Sassuolo allo Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

RADIO ITALIA è media partner ufficiale della Divisione Calcio Femminile.

A luglio Alessandra di esibirà poi nel luogo simbolo del calcio italiano: il 13 luglio, infatti ci sarà il grande ritorno live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista che per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di Alessandra che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “TUTTO ACCADE a San Siro” non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.

“TUTTO ACCADE”, scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Cheope e prodotto da Dario Faini, è il brano che dà il titolo all’ultimo album di Alessandra, attualmente disponibile in digitale (anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music), in versione CD e nell’esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa)

14 brani inediti che vantano le firme di una squadra d’autori d’eccezione della scena pop italiana, scelti con cura per l’occasione e guidati dalla stessa Alessandra: Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e poi ancora Federica Camba, Daniele Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta.

Il tutto arricchito da un’importante ricerca stilistica, nuove sonorità e produttori del calibro di Dario Faini, Francesco “Katoo” Catitti eTakagi & Ketra.