Ritorno a Scuola al Centro delle Polemiche: Campania in Dad e (forse) presto la seguirà tutta Italia (?)

E’ bufera sul rientro a scuola in presenza di oggi, 10 Gennaio, dopo il picco di contagi ed il caos tamponi durante le festività natalizie.

L’ordine dei medici si è espresso a favore di un mese di restrizioni mirate, scuola compresa, e quindi contrario al rientro in presenza come previsto. “Un lockdown stile 2020 non si farà mai. Ma sono urgenti restrizioni mirate per un mese. Vanno ridotti i contag». Ha parlato così Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo)c’è, secondo il presidente, preoccupazione “per la situazione attuale di Covid-19 in Italia” caratterizzata da “numeri abnormi” che vanno “assolutamente ridotti con urgenza” ha dichiarato all’adnKronos “Noi avevamo proposto 3 cose, su tutte lo slittamento delle lezioni di 15 giorni, allungando la scuola a giugno ed evitando che i ragazzi vadano oggi nelle aule: 15 giorni dopo che cambia? Poi chiediamo la chiusura degli stadi, altro provvedimento importante auspicabile, insieme a un intervento sugli spettacoli che devono essere limitatissimi, o comunque con riduzioni notevoli. Restrizioni mirate per un mese, appunto, per ridurre le grandi aggregazioni dove il virus circola».

Alle 18.00 di oggi è prevista una conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid. Interverranno i ministri della salute Roberto Speranza e dell’istruzione Patrizio Bianchi e il coordinatore del cts Franco Locatelli. Arriveranno forse da qui indicazioni che asseconderanno la richiesta di andare in Dad per almeno i prossimi 15 giorni?