Ballon Museum, l’approdo della mostra di arte gonfiabile a Roma

Si chiama Balloon Museum ed è il primo museo in Italia composto interamente da palloncini e arte gonfiabile. La prima mostra, intitolata “” ha aperto le porte a Roma, lo scorso 8 dicembre, e sarà visitabile fino al 5 marzo negli spazi del, un progetto che mira proprio a riqualificare gli immobili in disuso per creare valore, come nell’Ex deposito Atac sunel quartiere Prati dove è nato il Balloon Museum.