Matrimonio in pandemia: Tutte le info e le indicazioni

Dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia, possiamo dire che le attività legate ai matrimoni hanno ripreso quasi a pieno regime nonostante il Covid e gli innamorati possono tornare a sognare il giorno più bello della loro vita, senza però scordare la situazione che noi tutti stiamo vivendo.

Sarà importante per questo prendere tutte le precauzioni per sposarsi in completa sicurezza, a partire dalla scelta della location fino ad arrivare all’organizzazione riguardo la prevenzione sanitaria.

Sicuramente uno dei fattori principali che concorrono alla buona riuscita del matrimonio è proprio la scelta del luogo, e prenderne in considerazione uno in grado di ospitare tutti gli invitati rispettando le norme vigenti permetterà agli sposi di vivere con più serenità il lieto giorno.

Uno tra tutti, è sicuramente il Relais Cascina Spiga d’Oro, una magnifica location immersa nel verde a fare da sfondo al casale dei primi del 900; un luogo diventato un vero e proprio must tra le spose romane e non, che oltre alla bellezza del posto hanno trovato professionalità, cortesia e competenza.

Una volta finita la fase dell’organizzazione arriva il fatidico momento della lista degli invitati, e ricordiamo che ad oggi è necessario che tutti i partecipanti siano in possesso del “Super Green Pass”, necessario sia per le cerimonie di tipo civile sia di tipo religioso.

Gli sposi dovranno pensare anche a delle misure di prevenzione da adottare, o comunque delle accortezze che possano evitare il più possibile l’insorgenza di focolai, come il preferire ambienti esterni piuttosto che al chiuso e il controllo della validità del green pass all’entrata della cerimonia.

Ovviamente, tutte le leggi antipandemiche in vigore restano applicate, e di conseguenza anche gli invitati dovranno essere partecipi e diligenti nel togliere la mascherina solo una volta seduti al tavolo da pranzo.