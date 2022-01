Organizzare anniversario di matrimonio fai-da-te

Sei alle prese con l’organizzazione del felice anniversario con la tua dolce metà? Affidarsi a dei professionisti è quasi sempre la scelta più oculata, ma con impegno e buona volontà organizzare un evento per un anniversario o matrimonio in autonomia può essere un’alternativa più economica e magari con anche maggiore soddisfazione se la riuscita supera le aspettative.

Sicuramente il primo scoglio da superare è quello della location, che una volta scelta rappresenta quasi la metà del lavoro, specialmente nel caso in cui ci si affidi a ristoratori e luoghi dotati di esperienza nel campo dei matrimoni.

Uno fra tutti, il Relais Cascina Spiga d’Oro, divenuta ormai un must tra le spose romane e non per organizzare il giorno più felice della loro vita, è una raffinata location immersa nel parco archeologico e naturalistico di Ostia Antica, composto da un casale del primo ‘900 arredato in stile Shabby con la gigantesca di capienza di 400 persone all’interno del casale e altre 450 nell’area verde circostante e nel bordopiscina.

Una volta scelta la location, quello che resta da fare sono tutti quei ruoli fondamentali in un matrimonio come il fotografo, il noleggio dell’auto con il quale arrivare al matrimonio e la scelta del vestito per gli sposi, che nell’ottica di limitare i costi vuol dire ricercare piani e offerte di piccole agenzie o addirittura freelancer, che vi permetteranno di limitare significativamente i costi per quanto riguarda l’ambito fotografico.

Affidandosi a dei professionisti, operanti nel settore Wedding da anni come lo staff del Relais Cascina Spiga d’Oro, ci si può permettere di dedicarsi a tutti gli annessi da seguire per organizzare il matrimonio dei propri sogni.