Giornata della Memoria: L’Aggressione di Campiglia Marittima e Le Reazioni delle Istituzioni «Ebreo di m… devi morire nel forno» con queste parole nel 2022 è stata “attesa” la giornata della memoria in Italia E’ oggi è la giornata della memoria, e i nostri giovani e le nostre giovani sono ancora muniti di questi termini nel proprio vocabolario. A Venturina, frazione di Campiglia Marittima, un ragazzino di 12 anni è stato picchiato nel parco e insultato da due ragazze poco più grandi di lui. Domenica pomeriggio, intorno alle 18.30, nel parco pubblico Altobelli

Non solo le ragazze lo hanno certamente aggredito con pugni, calci e sputi, ma è sicuro anche che i coetanei presenti non sono intervenuti in difesa del giovane.

Il Comune di Campiglia Marittima riporta l’accaduto sulla sua pagina Facebook “Una situazione incredibile, da pelle d’oca, sembra di essere ripiombati nei tempi più bui della storia del nostro Paese – parola della Sindaca – Mentre ci avviciniamo al 27 gennaio che segna sul calendario la fine della Shoah a livello mondiale, assistere a scene di questo tipo è scioccante. L’amministrazione comunale non intende sottacere o banalizzare quanto accaduto. Abbiamo invitato la famiglia a fare i propri passi. Faremo il possibile perché la cosa non venga archiviata e banalizzata. Il fatto che nel 2022 succeda una cosa così è di una gravità massima che va indagata e approfondita»

“Un fatto grave, nella nostra regione, che ci dimostra quanto purtroppo razzismo e antisemitismo non siano sopiti ma purtroppo siano ancora da eradicare con forza. La Toscana è terra di diritti e civiltà ma quanto accaduto è un segnale di come ancora oggi debba essere incessante l’impegno per creare e coltivare una cultura della memoria che sia vaccino contro ogni forma di discriminazione e odio antisemita. Per questo non possiamo permetterci di sottovalutare questo episodio e dobbiamo tutti quanti continuare a portare avanti un lavoro importante contro la cultura dell’odio, dell’intolleranza, dell’hate speech”.

Così si legge a firma di Nicola Armentano e Barbara Felleca, capogruppo e consigliera comunale Pd, in merito a quanto accaduto a Campiglia Marittima, sul sito del Comune

La Toscana è stata scossa in modo profondo dall’episodio

“Razzismo e antisemitismo covano tante volte sotto le ceneri. Per questo non possiamo permetterci di sottovalutare alcun gesto, anche se fossero solo parole uscite per un attimo fuori di senno. Ancor meno possiamo chiudere gli occhi quando alle parole si somma, come in questo caso, la violenza, dichiara il presidente della Toscana Eugenio Giani, Si tratta di un episodio grave. E il fatto che sia accaduto in Toscana, dove molto e da anni abbiamo investito sulla memoria e sul racconto alle nuove generazioni di quello che è successo nei campi di sterminio, ci insegna che il vaccino contro razzismo e discriminazioni ha bisogno di richiami continui”.

Anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto “nel 2022 possano accadere fatti come quello che arriva da Campiglia Marittima. A poche ore dalla Giornata della Memoria questo ci fa capire quanto sia prezioso e doveroso ricordare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quei fatti. Purtroppo un uso scorretto dei social sembra aver sdoganato un linguaggio fatto di violenza e razzismo, che non può essere tollerato. Occorre un lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e confronto a partire dagli ambienti scolastici, sempre con l’aiuto indispensabile delle famiglie. Questi episodi dimostrano quando i progetti di educazione civica siano importanti e a questi debbano essere associati programmi per aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità. I ragazzi devono conoscere i diritti e il rispetto della dignità di tutti gli uomini”. Mazzeo ha chiesto inoltre di poter consegnargli il Pegaso, simbolo Toscana e del comitato di liberazione Nazionale toscano al dodicenne vittima “Quel cavallo alato simboleggia i nostri valori, quelli racchiusi nell’articolo 3 della Costituzione nata dalla lotta antifascista”

L’Italia non vuole restare a guardare e per questo la Coordinatrice Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio, Milena Santerini, e Google Italia hanno realizzato una collaborazione per contrastare il fenomeno della disinformazione sul web legata all’antisemitismo.

Grazie a questo accordo, effettuando la ricerca di specifiche parole chiave su Google verrà data preminenza e visibilità a informazioni verificate e accurate che contrastino pregiudizi antisemiti e falsità sul mondo ebraico. Saranno messe in evidenza per gli utenti le pagine del sito Noantisemitismo.governo.it, con approfondimenti elaborati sulla base del glossario dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC-Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.

“Si tratta di un ulteriore passo nell’attuazione della Strategia nazionale che abbiamo reso pubblica in questi giorni” dichiara la Coordinatrice Nazionale Milena Santerini. “E’ importante – aggiunge – che piattaforme come Google siano sensibili al discorso d’odio che possono veicolare, e sostengano le Istituzioni nel contrasto all’antisemitismo. Ed è significativo che si possa avviare questa iniziativa proprio in prossimità della data del Giorno della Memoria”.

“Purtroppo in rete circola falsa informazione antisemita. Con questa partnership supportiamo la Presidenza del Consiglio a far emergere contenuti autorevoli, anche a beneficio delle persone che usano Google per trovare informazione di qualità” aggiunge Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia.