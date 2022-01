Take a Walk for Your Mental Health: Cammina per la tua salute Mentale. Il Nuovo Mantra della Rete

La Salute Mentale Torna al Centro da Nord e Sud e sui social

Take a walk for your mental health: cammina per la tutela della salute mentale. Questo è il tema del nuovo fenomeno che impazza in rete. L’immagine è quella di una ragazza che esce di casa e inizia a camminare senza una meta definita. Così comincia questa challenge e parte da TikTok. Le visualizzazioni di questa iniziative iniziano a superare gli 8 milioni di persone.

Stefania Piras è partita da questa notizia per un Podcast sul Messaggero.

Nel Podcast si riparte dalla Legge di Bilancio che ha bocciato il Bonus Psicologo, per poi parlare della necessità di parlare di come la Pandemia abbia effettivamente rimesso al centro il bisogno di aiuto per tutte le categorie più colpite dai vari lockdown, ma anche solo per chi sta vivendo in questo momento storico senza precedenti.

Nella Regione Lazio e nella Regione Lombardia il discorso è stato invece ripreso, per diventare un vero e proprio cardine, anche, della comunicazione delle due amministrazioni.

Per la Regione Lazio è stato proprio il Presidente Zingaretti ad annunciare tramite i suoi social l’approvazione del supporto per l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, ai quali è stato destinato un fondo di 2.5 milioni di euro: “Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul #bonuspsicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare” spiega Zingaretti nel post con cui ha annunciato la manovra; il Presidente ricorda anche uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù secondo cui “i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata. Le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l’anoressia un +28% di richieste di aiuto. Sono dati molto allarmanti che ci dicono una sola cosa: dobbiamo intervenire. Oltre che creare nuove opportunità per la formazione, il lavoro, lo sviluppo, occorre dare risposte immediate alla sofferenza reale e alla condizione di malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando a seguito degli effetti della pandemia, specie pensando a quelle fasce di popolazione più fragili che non possono permettersi cure adeguate. È uno degli investimenti necessari per il futuro delle nuove generazioni”



Entro il mese di Febbraio dovremmo conoscere i dettagli per gli accessi al bonus: quali saranno i beneficiari, in quali condizioni, per quali tipi di aiuti, se saranno privilegiate alcune fasce di età.

A seguire, poco dopo, la Regione Lombardia, sempre sui social ma questa volta attraverso il consigliere Niccolò Carretta: “Presto ogni lombardo avrà a disposizione un servizio di supporto psicologico di base territoriale, di fiducia, accessibile, quotidiana e soprattutto gratuita. Da oggi anche la Lombardia avvia il percorso per rendere il supporto psicologico un servizio della sanità pubblica. Mi auguro, verrà sviluppato all’interno delle nuove Case della Comunità previste dal PNRR. Confido in una rapida messa a terra del progetto e in un ampio e serio coinvolgimento dell’Ordine degli Psicologi lombardi. E vigilerò attento nell’auspicio di poter lavorare il più presto possibile ad un progetto di legge che renda strutturale questa novità”

Torna chiaramente al centro la salute mentale in tempo di pandemia, e così sembra dovuto osservare i primi dati a disposizione sul tema

Uno dei primi studi che riporta numeri e percentuali è quello della rivista scientifica Lancet, secondo cui durante la pandemia i casi di depressione e di ansia sono aumentati del 28 e del 26 per cento; a questo si unisce quello condotto dall’università canadese di Ottawa che ha rilevato come, sempre nello stesso periodo, il disturbo da stress post-traumatico, l’ansia e la depressione siano state rispettivamente cinque, quattro e tre volte più frequenti nella popolazione rispetto al passato.

Dell’Ordine nazionale degli psicologi (CNOP), sono i dati più recenti riguardanti l’Italia in una ricerca condotta a ottobre 2021 su un campione di circa 5.600 professionisti in collaborazione con l’istituto Piepoli rivela, dimostrano non solo che la pandemia ha influito pesantemente sulla salute mentale delle persone ma anche che il 21 per cento dei pazienti ha interrotto il trattamento per problemi economici e che il 27,5 per cento delle persone che avevano intenzione di avviare un percorso non l’ha fatto, sempre per ragioni economiche.

Questi dati ci impongo di fare un riflessione sulla necessità, ormai da intendersi come bene primario al pari della salute pubblica e del diritto all’istruzione, di garantire l’accesso alla cura dei disturbi da stress, delle nevrosi e delle patologie