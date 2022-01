All’Arcade and Food arriva LoL: infatti un giovedì al mese, all’interno del rinnovato locale di Via Nomentana 1111, che è stato raddoppiato sia per quanto riguarda l’area food sia per quella del palco in previsione dei molteplici eventi ideati dallo staff dell’Arcade and Food, si terrà l’evento ispirato alla serie spopolata sulla piattaforma di Amazon Prime Video in cui l’obiettivo rimane non ridere.

Ma se nella serie originale i protagonisti erano Elio o Frank Matano, questa volta al centro dell’azione ci saranno i clienti, che dovranno resistere alle guest invitate appositamente con l’obiettivo di far perdere ai clienti l’ambito premio, ovvero una bevuta gratuita.

Gli avventori del locale potranno scegliere se sfidare gli ospiti della serata, che potranno essere comici, attori o youtuber romani e non, o quest’ultimi potranno decidere di prendere nel mirino qualche cliente da sfidare.

Come in ogni giovedì del 2022, ci sarà anche l’ospite fisso: Sonia Ceriola, ovvero la storica conduttrice de “La posta di Sonia” in onda su SuperTre a cavallo tra gli anni ’90 e i primi del 2000, che ha già regalato magiche serate, andate sold-out, nella location di Via Nomentana 1111.