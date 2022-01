Morti sul Lavoro: Lorenzo Parelli è l’ultima Vittima di una Strage da Interrompere

La Sicurezza sul Lavoro Diventa una Urgenza in questo Paese

Ne avevamo già parlato a fine anno, con la morte di un operaio a Roma. Il 22 Gennaio scorso ancora una notizia nefasta, un operaio precipitato e morto a Pomezia. E l’ultima notizia è di ieri dove a Torino è caduto da un ponteggio, ancora una volta un operaio, per cui non c’è stato niente da fare; deceduto anche lui.

Oggi alle 15.30 in piazza Matteotti si svolgerà il presidio ‘Non è scuola, non è lavoro’, organizzato dagli studenti genovesi e a cui aderirà La Camera del Lavoro di Genova. Il Presidio avverrà in ricordo di Lorenzo Parelli, tra i più giovani morti sul lavoro, a Udine il 21 Gennaio, durante il proprio Tirocinio

In questo caso oltre al tema della sicurezza sul lavoro si unisce quella della sicurezza all’interno della vecchia alternanza scuola-lavoro, attualmente denominata tirocinio

” La scuola deve essere luogo di emancipazione e crescita – scrive la Camera del Lavoro in una nota – e non è accettabile l’utilizzo di stage e progetti di ex alternanza scuola lavoro per impegnare gli studenti e le studentesse in attività che nascondono forme di lavoro non retribuito e spesso senza il rispetto dei minimi livelli di sicurezza, in condizioni di abuso, senza garanzie, né diritti”.

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria su dati Inail, nei primi 11 mesi del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro a Genova sono state quasi 9mila, 12 gli infortuni mortali “Con questi dati, dietro ai quali ci sono vite distrutte, la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità dell’agenda politica del Paese il sindacato confederale ha siglato unitariamente una piattaforma sulla salute e sicurezza sul lavoro indicando una strategia nazionale sul problema, ma è evidente che per sanare questa piaga occorre investire decisamente e convintamente nella cultura della sicurezza”

” La morte di uno studente durante uno stage è un fatto di inaudita gravità – dice Francesco Devoti, della Rete degli Studenti di Genova -. Non possiamo stare a guardare mentre vengono svolti stage e progetti di ex alternanza scuola-lavoro in luoghi non sicuri per la nostra sicurezza. L’età scolastica è un periodo fondamentale per la formazione della persona, non si può più pensare che in questa fase della vita venga sprecato del tempo con progetti esterni per i quali gli studenti e le studentesse rischiano la loro vita. Questo tragico fatto mette in evidenza ancora una volta come nel nostro Paese la sicurezza sul lavoro passi sempre in secondo piano. Non possiamo più assistere a questo trionfo della logica del profitto sulla salute delle persone. Così come sul posto di lavoro anche a scuola, il nostro posto di lavoro, la sicurezza non viene garantita”

Intanto proseguono le indagine sulla morte del giovane Parelli, travolto da una putrella in acciaio durante il suo tirocinio alla Burimec di Lauzacco di Pavia, in provincia di Udine. Finora il pubblico ministero Lucia Terzariol ha inviato un avviso di garanzia per omicidio colposo solo al rappresentante legale della società, Pietro Schneider ma la Procura ha spiegato che “sono in corso approfondimenti di indagine anche per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità a carico di altre figure aziendali”.

L’inchiesta dovrà far luce sulla dinamica dell’incidente e su quanto il ragazzo abbia avuto la possibilità di operare in sicurezza. Di sicuro Lorenzo Parelli indossava casco e guanti ma non sembra essere chiaro quale ruolo stesse realmente svolgendo nel momento in cui è stato travolto dalla putrella, e se questo ruolo fosse compatibile con il suo status di studente e quindi se avesse le competenze professionali per svolgerlo senza correre rischi.

Ogni allievo che presta lavoro temporaneo in un’azienda ha un tutor che si occupa della sua formazione. Per questo sarà importante la versione del dipendente interno della Burimec che aveva in carico il percorso formativo di Lorenzo, ma che da alcuni giorni era assente per malattia dall’azienda.

I Sindacati e l’opinione pubblica si interrogano su cosa sia davvero oggi uno stage. Si tratta di vera formazione? oppure siamo di fronte ad uno sfruttamento del lavoro non retribuito?

A questi interrogativi si aggiungono quelli sulla sicurezza dei luoghi in cui avvengono gli stage, che saltano in modo prepotente alle cronache dopo la notizia della morte di un giovane che era in formazione.