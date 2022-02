Come previsto si sta andando verso una proroga del Green Pass che diventerà illimitato. Restano da sciogliere i nodi relativi a mascherine all’aperto, discoteche e Dad.

Contro il parere del ministro della Salute Roberto Speranza Palazzo Chigi spinge per un inizio di riapertura per i locali. Si prevede l’inizio di discesa per la curva dei contagi a partire dal 15 Febbraio circa, dopo questa data Governo e Ministro della Salute dovrebbe iniziare a cercare il compromesso per restituire ossigeno ai gestori delle attività attualmente al centro delle restrizioni maggiori.

Per oggi, Lunedì 31 Gennaio, è atteso il muoio decreto.

Nelle 24 precedenti la giornata di ieri i positivi erano 104.065 nuovi positivi, contro i 137.147 del 29 Gennaio. I tamponi effettuai sono stati 818.169 (29 Gennaio 999.490), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi era al 12,7% (era al 13,7%). Le persone in terapia intensiva sono state 1.593 (+5), quelle nei reparti ordinari 19.617 (-19). I decessi totali arrivano a 146.149. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 10.925.485. I guariti sono 8.135.519

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato che nelle prossime settimane si tornerà alla normalità.

Ema e Aifa intanto non hanno autorizzato la quarta dose, per questo sembra essere sempre più concreta l’ipotesi del Green pass illimitato

Per color che invece hanno ricevuto una o due dosi di vaccino rimane la scadenza di sei mesi dall’ultima somministrazione contrariamente a chi ha completato i ciclo che non vedrà quindi scadere il certificato verde.

Discorso diverso per gli over 50 che dovrebbero essere vaccinati in ottemperanza all’obbligo

Da martedì 1Febbraio scattano le multe multe agli over 50 non vaccinati

C’è tempo ancora fino al 15 febbraio per iniziare il ciclo vaccinale, da quella data in poi chi non sarà vaccinato verrà considerato assente ingiustificato e non potrà esercitare le funzioni, né percepirà lo stipendio.

Multe da 100 euro fino a 1500 euro per chi si recherà sul posto di lavoro senza Super Green Pass. Eccezion fatta per chi ha contratto il covid ed è guarito entro sei mesi e per chi è soggetto a esenzione.