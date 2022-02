San Valentino a Roma: Coccolati all’interno di Palazzo Montemartini

Regalare o regalarsi una giornata a due in una cornice d’eccellenza: è la proposta di Palazzo Montemartini, storica cornice situata accanto alle Terme di Diocleziano, per celebrare San Valentino.

La giornata inizierà con un percorso benessere dedicato alle coppie che prevede l’ingresso alla Caschera Spa, 600 mq con piscina idrotonica riscaldata, vasca idromassaggio con chaise-longue in acqua, cascate per massaggio cervicale, cascata finlandese, nuoto controcorrente, percorso idroterapico, docce multisensoriali, sauna, bagno turco, stanza del sale, area relax, da completare con massaggio di coppia di 25 minuti.

Al termine ci si può rilassare in una camera degustando prosecco e fragole al cioccolato, preparandosi per la cena al Senses Fine Restaurant & Bar e trascorrere la serata in un ambiente dal design unico, tra colonne antiche ed elementi architettonici moderni, dove predomina la fontana centrale con cascata d’acqua dall’alto.

Per l’occasione lo chef Alessandro Tognacci ha creato un menù a base di pesce con due antipasti, quali il sashimi di ricciola caramellato con melograno, insalatina di campo e mandarino candito, e il polipo alla griglia con crema di sedano rapa aromatizzata allo zenzero e cialda al sesamo, come primo piatto un risotto alle cime di rapa, baccalà cotto a bassa temperatura e tarallo, come secondo il rombo chiodato con baby verdure e salsa al dragoncello e per finire in dolcezza la bavarese al fondente, cremoso ai frutti esotici e crumble salato al costo di 80 euro a persona, bevande escluse.

Per chi desidera concludere la serata con il soggiorno nel palazzo, l’opzione tra le diverse camere e suite, ognuna diversa dall’altra, tra le quali spicca la Skylight Suite che offre la possibilità di dormire sotto le stelle, grazie al suggestivo tetto di cristallo.

Palazzo Montemartini è una vera e propria oasi urbana, un luogo dove rilassarsi accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con 82 camere e suite, il Senses Restaurant & Lounge Bar, con area anche all’aperto, la Spa Caschera, sale per riunioni ed eventi e la panoramica Terrazza Montemartini.

Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 alberghi di lusso: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, il Relais Paradiso, una villa di 22 camere, entrambi in Costiera Amalfitana, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico.