Suicidio di Torino. Il marito: “Amava il suo lavoro” dichiara il marito e aggiunge la suocera “temeva di non saper gestire tutto”

Il 26 Gennaio sulle maggiori testate nazionali è giunta la notizia del suicidio di Torino.

Parlavamo pochi giorni fa di Bornout, e di come colpisce prevalentemente le donne. Neanche il tempo di osservare gli studi di settore sul fenomeno che è giunta nella nostra redazione la notizia del suicidio di Giuliana Tosco.

Giuliana Tosco, commercialista, incinta al nono mese. Mercoledì 26 gennaio si è lanciata dal nono piano della propria abitazione, a Torino. Il giorno dopo avrebbe compiuto 37 anni.

“Temeva di non saper gestire tutto, anche se noi le avevamo garantito tutto l’aiuto possibile, ma lei si sentiva lo stesso soverchiata” ha dichiarato la suocera al quotidiano Repubblica.

La storia di Giuliana Tosco mette insieme tutto quello che pensiamo debba essere preso in considerazione e per cui ci battiamo da mesi:

– Attenzione alla figura della donna (e madre) sul posto di lavoro

– Salute Psicologica in periodo post pandemico

– Prevenzione e attenzione per i casi di Bornout

Tra le varie cose che si leggono sulla notizia infatti si apprende che la donna, recentemente guarita dal Covid, aveva raccontato come dopo il virus non si sentisse più la stessa. Era sicuramente vittima di una stanchezza atavica, retaggio del long covid, e si sentiva schiacciata dal ruolo di responsabilità che ricopriva sul posto di lavoro.

Un lavoro che amava, ma che forse in un momento di fragilità, prima di diventare madre, le pesava di più.

Al punto di spingerla a togliersi la vita, lasciando non una lettera di addio, in eredità, ma una lista di raccomandazioni per i colleghi dell’ufficio

L’appello ai nostri rappresentati al governo è di non delegare l’attenzione per le donne lavoratrici/libere professioniste ed imprenditrici agli studi di settore ed alle onlus. Nei casi più fortunati, le donne che vivono una situazione come quella di Giuliana Tosco possono contare su una rete di persone, o anche solo su di una persona, che riesce a riconoscere il rischio di questo disagio e chiedere aiuto ad uno specialista. Spesso abbiamo visto come però la crisi impedisca ai cittadini e alle cittadine italiane di poter attingere a risorse economiche per garantirsi l’aiuto di uno Psicoterapeuta.

Queste morti si possono evitare.

La salute mentale mai come ora va garantita.