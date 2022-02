Idee regalo per un San Valentino adrenalinico

Hai sempre sognato di vivere un’esperienza adrenalinica con il tuo partner, ma non avete mai trovato il modo o il tempo, sopraffatti dalla vita quotidiana.

Se dopo tante esperienze passate insieme, nulla sembra ormai più emozionarvi, sicuramente il rafting saprà mettere quel pizzico di entusiasmo e pazzia per farvi passare una fantastica esperienza da raccontare agli amici, ma quale giorno migliore di S.Valentino per regalare una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento insieme alla propria dolce metà?



Grazie al Centro Rafting Marmore potrai regalare uno dei pacchetti al tuo partner, così da organizzare la tua giornata perfetta alla riapertura della stagione per il Centro Rafting, ovvero da Pasqua 2022, a meno che non vi vogliate buttare nel fiume Nera nel bel mezzo di Febbraio.

Grazie alla grande varietà di scelte che l’attività propone a partire dal Rafting per arrivare fino all’Hydrospeed (una sorta di bob galleggiante con il quale avventurarsi nelle rapide del Fiume Nera) per passare dalle incursioni nel fiume, denominate River Walking, sia notturne che diurne, il divertimento e le esperienze non mancheranno, resta solo a voi cosa scegliere.

Il Centro Rafting Marmore è situato nelle vicinanze delle omonime cascate, in via Carlo Neri 28 a Papigno in provincia di Terni per la sede dove si svolgono le attività sportive come il Rafting e l’Hydrospeed e sulla statale 209 a Montefranco sempre in provincia di Terni, dove presso l’agriturismo la Vaccheria vi aspetteranno i ragazzi dello staff di Centro Rafting Marmore per le attività più accessibili a tutti, come il Soft Rafting e il Tubing.