I Look di Sanremo dalla Seconda Serata. Gigi Les Autres, inviato da Sanremo, da i voti alla seconda serata

Anche questa notte dalla Riviera sono arrivate le pagelle di Gigi Les Autres per i Look di Sanremo

Il conduttore e lookologo, attualmente impegnato con la trasmissione Bla Bla Bla in onda tutti i giorno su Telecupole (canale 15 del digitale terrestre), sta seguendo come esperto di look il Festival di Sanremo.

Dopo le esilaranti pagelle della prima serata i voti ai look di Sanremo proseguono con la seconda

Emma

Total black,elegantissima rispetto al look a cui ci ha abituato. Anche se la sua personalità sempre molto prorompente ha dato un tocco rock con la calza a rete a vista, grazie a uno spacco quasi inguinale, (manca solo la farfalla 🦋 in vista come la sua celeberrima rivale). Il mio voto meritatissimo è 9.

Matteo Romano

Giovanissimo, con un talento vocale indiscusso è solo da rivedere il suo look: sicuramente non si ricorderanno di lui per l’immagine ma per la splendida voce, che per Sanremo è quello che conta. Un 6 si incoraggiamento

Iva Zanicchi abito molto scenografico in piena sintonia con il suo stile, apprezzo il dolcevita e per non aver ostentato con un decoltè vertiginoso. La classe non è acqua, nulla da dire sull’acconciatura che ha valorizzato il suo capello ma soprattutto il suo viso, il mio voto è 9

Lorena Cesarini molto emozionata e ci ha regalato un tocco di genuinità, uno dei suoi abiti con stile animalie valorizza il suo fisico asciutto aiutando lei a tirare fuori gli artigli..se lo desidera. Il mio voto è 9

Dito nella piaga – Rettore

Una Rettore catapultata nei giorni nostri con un Black White a zampa d’elefante è una trasparenza come sottogiacca con una chioma voluminosa rispettando il suo stile accompagnata da una degna compagna di canto si meritano un bel 8 1/2

Elisa eterea dal mood elfico con i suoi capelli a onde leggere che accarezzano le sue spalle nude, in linea anche il make-up che le regalo un tocco particolare. Trovo armonia tra musica e total look. Si merita 8

Margherita Mazzucco la ragazza della porta accanto, indossa un abito dai colori tenui che è abbinato alla leggerezza del tessuto e insieme valorizzano l’incarnato. L’acconciatura molto semplice e trucco natural. Il mio voto è 7

Non osano con i Look in quel di Sanremo al martedì. Tanti total black, qualche taglio da rivedere, meno audaci dei colleghi della prima sera. Emma, Arisa e Elisa spiccano per armonia tra musica e immagine

Emma – Ogni Volta è Così

Gaia Girace stile deciso anche con la scelta del colore del suo abito… un taglio di capelli ben definito con un BOB liscio si aggiudica 7 1/2

Irama provocatorio il suo stile ma sempre con un certo charme, una maglia a rete che lascia intravedere la sua corporatura esile e asciutta ma la sua vera forza è sicuramente il suo timbro di voce. Una tagliata ai capelli però non sarebbe male! Il mio voto (e la mia disponibilità per il taglio) è 8 1/2

Fabrizio Moro anche per lui Total black ma questa volta il tocco di luce si sposta nel mocassino nero con strass. Voto 7

AKA 7EVEN sicuramente alternativo con la scelta del suo completo giacca pantaloni e camicia in fantasia tinta aragosta, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. il mio voto è 7

Arisa abito lungo total black anche per lei, con spalle nude e come la collega Malika ha scelto di non indossare gioielli,il pezzo forte (almeno per arisa) sono i suoi capelli pink a onde morbide che che coprono spalle e schiena. Il mio voto è 8

Malika completo giacca e pantaloni con una scollatura vertiginosa e la scelta di non indossare gioielli, ma solo orecchìni che ricoprono parzialmente l’orecchio e che regalano all’artista luce al volto. Per lei un meritato 9