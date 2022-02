I ristoranti storici di Roma chiedono ancora soluzioni alle istituzioni

I ristoranti storici di Roma si alleano per gridare alle istituzioni il loro malessere:

troppo tempo le loro richieste sono inascoltate e questo sta portando a risultati

devastanti che sono sotto gli occhi di tutti: licenziamenti e serrande abbassate.

Abbiamo ascoltato questi ristoratori, i quali, nell’esporre le loro più che legittime

lamentele, propongono anche delle soluzioni che le istituzioni, a tutti i livelli,

dovrebbero prendere per salvare un settore così importante per l’economia della

Capitale.



Francesco Testa è il direttore di “Checco dello Scapicollo” e proprietario del

ristorante che gestisce con sua moglie e con suo figlio “Checcombriccola” a Trigoria

e vede, come non può essere altrimenti, nero vista la drammaticità della situazione

che sta vivendo la ristorazione a Roma. “Il lavoro, bisogna dirlo, è poco ed in più lo

scorso 31 dicembre è terminata la cassa integrazione e cosa ha causato questo? Ha

portato che ho dovuto reintegrare i dipendenti, i quali avrei anche potuto licenziarli,

ma con quale faccia avrei fatto questo a persone che lavorano con me da anni ed

anni? Li ho tenuti con me facendo fare loro meno ore”. Continua Francesco Testa:

“Abbiamo bisogno di essere aiutati; lo stato e i politici devono mettersi una mano

sulla coscienza e darci una mano perché qua la situazione è veramente drammatica!

In questo periodo dell’anno raccoglievamo già gli acconti per gli eventi di maggio e

giungo, ma finora non c’è niente in programma. Vedo poi che la gente ha paura

perché è stata terrorizzata; un esempio? Mi telefonano clienti ed invece di

domandarmi come si mangia o che tipo di cucina faccio mi chiedono se i tavoli sono

distanziati”.

Roberta Pepi, l’Ostessa del ristorante “Da Robertino” sito in Via Panisperna nel

rione Monti, analizza il problema davvero grave di cui non si sente mai parlare,

ovvero quello legato alla rottamazione ter e saldo e stralcio. “A marzo 2020 viene

deciso di bloccare tutte le rate per poi, a novembre 2021, chiedere il pagamento di

tutte le vecchie definizioni agevolate, trattasi di 7 rate.. senza dare una proroga sul

2022”. Roberta Pepi constata come l’accordo tra le aziende e l’Agenzia delle Entrate

fosse stato firmato nell’aprile 2019 e quindi prima dello scoppio della pandemia, ma

le recenti decisioni di non concedere proroghe lo stato le ha prese sapendo cosa è

successo nel mondo a causa della pandemia. Non concedere ulteriori proroghe “Ha

fatto capire come la politica sia sconnessa con il mondo reale dove le piccole-medie imprese arrancano. La mancanza di una nuova proroga – conclude Roberta Pepi –

ha decretato il fallimento di tali aziende”.



Punta la sua analisi sul costo degli affitti Emanuele Tudini, ristoratore di terza

generazione gestore del bar-ristorante “Ritorno al passato”, sito in Piazza della

Rotonda, il quale constata amaramente come lo stato sia intervenuto su questa

tematica principalmente con lo strumento del credito di imposta. Misura che “Non è

stata sufficiente a colmare il gap economico tra i canoni di affitto concordati prima

della pandemia e la crisi di fatturato che le aziende hanno dovuto affrontare. Nel

dettaglio la misura prevedeva comunque il pagamento di una parte del corrispettivo

ed in più, ad aggravare la situazione, il credito di imposta non è stato prolungato nel

tempo. Mi sono così ritrovato ad “investire” in affitti senza incassi adeguati a fronte

di una perdita di fatturato del 150% e di ristori del 7% della reale perdita”.

Massimo Pulicati, titolare de “L’Oste della Bon’Ora” a Grottaferrata, de “La

Bonora” a Cinecittà e de “L’oste a Banchivecchi” in centro a Roma, è nel mondo

della ristorazione dal 1986 e rivendica con forza la sua artigianalità nel fare il proprio

mestiere; che sia fare pane, trippa o altro Massino Pulicati si definisce “Un artigiano

della cucina e della ristorazione”, il che si concretizza nel cercare di soddisfare il

cliente, il fornitore, i collaboratori oltre che sé stesso, in contrapposizione a quella

che lui definisce come “amazonizzazione”, come se si fosse dei “codice a barre”,

anche della sua arte. Il ristoratore analizza come la propria idea di ristorazione “Non

sia accettata poiché non è mai stata aiutata né dai politici, né dai sindacati di

categoria né dalle istituzioni”. In conclusione, Massimo Pulicati chiede di poter

usufruire delle agevolazioni permesse dalle leggi e, nel caso siano esaurite, di

introdurne delle nuove perché “Noi paghiamo le tasse in Italia così come abbiamo

qua i nostri affari”.



Carlo Pozzi è titolare della pizzeria “La Montecarlo” in Vicolo Savelli, 13 proprio

alle spalle di Piazza Navona e fa questo mestiere da 36 anni durante i quali di crisi ne

ha vissute; ma quello che si sta vivendo in questo periodo è un qualcosa di mai visto

perché sostiene come “Di fatto si sia ancora in lockdown, un lockdown nascosto,

poiché mancano totalmente i turisti russi e giapponesi i cui Green Pass non vengono

riconosciuti qua in Italia”. Incalza Carlo Pozzi: “Ma se anche potessero giungere in

Italia questi turisti, dove dormirebbero viste tutte le regole che abbiamo sul Green

Pass rafforzato ecc..?”. Quello in atto, conclude amaramente Carlo Pozzi, “E’ un

vero e proprio allontanamento dei turisti, i quali vengono letteralmente cacciati”.

Roberto Stagneta è titolare del ristorante “Il Focolare” dal 1945 e mai come in

questo periodo si sente preoccupato per la mancanza di una qualche speranza per il

futuro della propria azienda; speranza che “Dovrebbe essere data dalle istituzioni, le

quali sono assenti e sorde alle nostre richieste” – continua Roberto Stagneta –

“Prolungano le restrizioni anti-Covid ed allo stesso momento fanno arrivare aumenti spropositati di luce e gas per darci il colpo di grazia”. Motivi per i quali il titolare de

“Il Focolare” è realmente preoccupato e vede un futuro incerto invocando ai nostri

governanti “Una parola di speranza”.