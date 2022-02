Emma – Ogni Volta è Così (Siamo Sante o Puttane)

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali

“Ogni Volta è Così”

canzone in gara al 72° Festival di Sanremo

Da oggi, giovedì 3 febbraio, è disponibile in digitale “OGNI VOLTA È COSÌ” (Polydor/Universal Music Italy), brano con cui EMMA è in gara al 72° Festival di Sanremo e che sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio e già disponibile in pre-order .

È disponibile anche una versione autografata del 45 giri, in edizione limitata e in esclusiva per Amazon.

è online anche il video di “OGNI VOLTA È COSÌ” girato dai Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) per Maestro Production. Un video estetico in cui lo spettatore viene proiettato in un universo intriso di atmosfere cupe e futuristiche, che rimandano al mondo Sci-fi. Emma, nel video, veste i panni di un’androide, un’aliena la cui natura, l’aspetto e il carattere sono il frutto di un mondo in cui l’omologazione è talmente radicata da farne perdere la consapevolezza, e a cui decide di ribellarsi, prendendo coscienza delle proprie volontà e facendo arrivare forte la propria voce.



“Ogni volta è così”: non solo una canzone d’amore, ma un brano che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui possono ritrovarsi.

“Ogni volta è così” è stata scritta da Emma insieme a Davide Petrella, composta da Dario Faini e Davide Petrella e prodotta da Dorado Inc.

Accanto a lei, a dirigere l’orchestra, FRANCESCA MICHIELIN che durante la serata speciale delle cover, di venerdì 4 febbraio, lascerà la direzione dell’orchestra al Maestro Carmelo Patti, per esibirsi al fianco di Emma sulle note dell’iconica “Baby One More Time” di Britney Spears.

Sul palco del Teatro Ariston Emma indossa abiti Gucci, realizzati appositamente per lei dal Direttore Creativo Alessandro Michele.