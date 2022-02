Serata di Cover a Sanremo: questa sera i Big in gara presenteranno le cover. La novità dell’edizione 2022 è che non saranno solo italiane

il Venerdì è ormai da anni a Sanremo la serata delle Cover. E anche quest anno la tradizione è confermata. Al contrario delle precedenti edizioni però questa volta gli artisti hanno potuto scegliere anche nella tradizione musicale internazionale.

Le Vibrazioni, sono tra quelli che hanno scelto di attingere al repertorio internazionale e porteranno sul palco dell’Ariston Live and Let Die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio.

Tradizione italiana e di qualità per Ditonellapiaga e Rettore che si esibiranno in Nessuno mi può giudicare, di Caterina Caselli.

Anche Michele Bravi sarà tradizionale e d’autore con Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi, di Lucio Battisti.

Massimo Ranieri canterà Anna verrà, di Pino Daniele, con Nek.

Per Fabrizio Moro il brano con cui i Pooh hanno vinto a Sanremo nel 1990, Uomini soli. Rkomi, presenterà un medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Giovanni Truppi, anche per la serata delle cover manterrà fede alla promessa di portare la musica d’autore a Sanremo e si esibirà ne Nella mia ora di libertà, di Fabrizio De André, con Vinicio Capossela e Mauro Pagani.

Elisa, preferita dalla stampa e dalla critica, e seconda in classifica generale, proporrà What a feeling, di Irene Cara (da Flashdance).

A Tananai spetterà il ricordo di Raffaella Carrà con A far l’amore comincia tu, in coppia con Rosa Chemical.

Anche per Noemi brano internazionale: You make me feel (like a natural woman), di Aretha Franklin.

Iva Zanicchi, dopo aver incassato nell’incontro-scontro dialettico con Drusilla Foer (vinto per distacco dalla Conduttrice toscana) che ieri sera che ha fatto impazzire il mondo della rete, torna questa sera con Canzone, di Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva.

Medley per Gianni Morandi in coppia con Mousse T.

Una delle performance più attese della serata sarà sicuramente quella di Achille Lauro, che canterà Sei bellissima con Loredana Bertè.



La classe, la forza, la passione e la denuncia di Emma tornano a Sanremo anche per la serata delle cover. L’artista salentina ha scelto un cult degli anni Novanta: Baby One More Time, di Britney Spears, che eseguirà in coppia con Francesca Michielin. La Michielin sta dirigendo l’orchestra per Emma a questo Festival ed è stata bersagliata dalla critica perché non titolata a farlo secondo diversi esponenti del mondo della stampa di settore. Tra i più agguerriti detrattori della Michielin in questa situazione il temutissimo critico musicale Michele Monina. Questa sera le vedremo entrambe nel loro ruolo principale di macchine da palcoscenico.

Questa sera ci sarà un altro ricordo che immaginiamo sarà carico di commozione, quello di Aka 7ven, che riporterà sul palco del Teatro Ariston, Cambiare, di Alex Baroni in coppia con Arisa. Baroni, scomparso nel 2002 a causa di un incidente in moto, aveva portato Cambiare a Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1997.

Malika Ayane torna all’Ariston per accompagnare Matteo Romano in Your Song, di Elton John.

Il Giovane Yuman canterà My Way, di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli. Prova d’autore invece per il campione delle hit Sangiovanni con A muso duro, di Pierangelo Bertoli, insieme a Fiorella Mannoia.

Rivelazione di questo Festival La Rappresentante di Lista, canteranno Be My Baby, di The Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

Altra citazione d’autore, quella di Highsnob e Hu, con Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, in coppia con MrRain.

Andy dei Bluvertigo con Giusy Ferreri porteranno sul palco Io vivrò senza te, di Lucio Battisti.

Altro pezzo di storia degli anni Novanta sul palco con Irama, La mia storia tra le dita, di Gianluca Grignani, proprio con Gianluca Grignani



Arrivano, infine, alla serata delle Cover dall’alto del primo posto nella classifica generale Mahmood & Blanco che, con Il cielo in una stanza, di Gino Paoli, sono candidati a vincere a mani basse la serata.

Comunque andrà a finire questo sarà un Festival destinato a segnare la storia e per Amadeus sarà davvero difficile dire di no al Sanremo numero 4.

Anche ieri infatti l’Amedeo Nazionale ha fatto segnare un nuovo record di ascolti con oltre il 50 per cento di share. La terza serata – dalle 21.30 all’1.46 su Rai1 – è stata vista da 9 milioni 369 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento.

La prima parte (21.30 – 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila telespettatori, con uno share del 53.2 per cento, mentre la seconda (23.46 – 1.46) è stata vista da 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56.8 per cento. Il picco d’ascolto è stato registrato alle 21.45 con 14 milioni 790 mila telespettatori e quello di share all’1.44 con il 59.9 per cento.

Da segnalare anche il numero dei contatti di quanti si sono sintonizzati per almeno un minuto sul Festival: in tutto 24 milioni 981 mila persone.

Continua la crescita dei dati relativi all’ascolto digital del Festival di Sanremo. Con una media di quasi 200 mila device collegati nel minuto, la terza serata registra un aumento del 44 per cento in termini di ascolto medio digitale.

La diretta streaming su RaiPlay ha generato 1,1 milioni di visualizzazioni (+55 per cento vs 2021). Complessivamente le prime tre serate hanno registrato 3,3 milioni di visualizzazioni (+47 per cento vs pari perimetro 2021).Cresce anche il consumo on demand: nelle prime tre giornate sono state 9,2 milioni le visualizzazioni dei video on demand (+38 per cento) e il video più visto finora si conferma quello dell’esibizione dei Maneskin che cantano ‘Coraline’ durante la prima serata, con 805.000 visualizzazioni. Il video più visto on demand nella giornata di ieri, invece, è la gag di Checco Zalone – il virologo Oronzo Carrisi, con 597.000 LS.

Sui social, sono state 5,3 milioni le interazioni nelle 24 ore, l’80 per cento del totale generato nella giornata di ieri dalla programmazione tv. In particolare, Facebook registra un aumento del 67 per cento rispetto all’edizione 2021; Twitter del 16 per cento e YouTube del 42%.

In totale, Sanremo 2022 in sole tre giornate ha generato 17 milioni di interazioni, in crescita del 9 per cento rispetto alle stesse giornate del 2021. In particolare, si registra +102 per cento su Facebook, +27 per cento su Twitter e +102 per cento su YouTube.