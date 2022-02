Amadeus: Sanremo è il suo Capolavoro. Il Festival 2022 Grazie ad Un Mastodontico Amadeus

Questo del 2022 è il Festival più seguito di sempre e il merito è tutto, unicamente, del suo deus ex machina: Amadeus. Arrivato a Sanremo in punta di piedi, portando in dote umiltà e abnegazione. Una passione ed una competenza in campo musicale frutto di anni trascorsi tra radio e Festivalbar, ed un sogno nel cassetto: Essere il Direttore Artistico del Festival della Canzone Italiana.

Il sogno di Amadeus non solo è diventato realtà, ma ha fatto tornare Sanremo sul tetto del mondo, ha portato in Italia l’Eurovioson Song Contest e ha permesso ad una band di talento di consacrare il suo successo nel mondo. I Maneskin sono infatti partiti lo scorso anno, contro i pronostici, dalla vittoria a Sanremo per tornare quest anno da fenomeni di musica italiana nel mondo senza precedenti.

In un contesto musicale e televisivo diverso, solo Pippo Baudo era riuscito in una simile impresa donando al mondo, da Sanremo, Laura Pausini.

E proprio ai tempi di Pippo Baudo bisogna tornare per trovare un Festival che raggiunge gli ascolti di quello di Amadeus. Dobbiamo tornare al 1995, per ritrovare un Festival che raggiunga share pari o superiore ai numeri di ieri sera di Amadeus. Quel Sanremo ottenne il 65,80% in uno scenario televisivo senza concorrenza. Dove la televisione generalista aveva una o al massimo due proposte alternative, non esistevano i vari Netflix, Prime, Disney+ e neanche Sky. Il Festival era una messa e l’Italia la attendeva schierata davanti la tv per una stagione intera.

A partire dal 1997 il Festival di Sanremo cominciò a vivere i suoi anni più bui. Con la vittoria dei Jalisse quell’anno dal successivo cominciarono a sottrarsi alla gara i grandi nomi della musica italiana e sempre meno pubblico si ritrovava davanti la tv per l’appuntamento festivaliero. Proprio quel 1995 dei record fu l’ultimo Sanremo di successo di Pippo Baudo che passò il testimone al collega Mike Buongiorno, conduttore nel 1997, e che a sua volta lo passò a Raimondo Vianello per il 1998. Arrivarono poi i Sanremo di Fazio, discussi dal pubblico nazional popolare sopratutto nell’anno del trionfo degli Avion Travel nel 2000. E fu la volta di Raffaella Carrà, che consacrò Elisa al pubblico italiano con Luce, brano vincitore del 2001 e prima esecuzione dell’artista triestina in lingua italiana; Crisi di ascolto per quel festival che continuò negli anni a seguire.

I Brani di Sanremo non venivano poi programmati dalle radio, i big della musica rifiutavano di presentarsi in gara e spesso per averli sul palco dell’Ariston si dovette ricorrere all’invito fuori gara per quelli che necessariamente abbiamo imparato a conoscere come Super Ospiti Italiani.

Per rivedere Sanremo di successo si dovettero aspettare gli anni 2005 con Paolo Bonolis, che riportò sul palco la gara anche con le eliminazioni, e fece rivedere i Big sul palco ed uno storico ritorno come ospite di Vasco Rossi.

Anche quel successo durò poco però ed il Festival visse nuovi anni di crisi fino all’arrivo di Carlo Conti, nel 2015, annunciato come il nuovo Pippo Baudo, che però sembrò strizzare troppo l’occhio ai reality e spesso finì nell’occhio del ciclone e sopratutto nel tritacarne della critica di settore. Conti lasciò quindi il timone dopo tre fortunate edizioni. Ci fu poi un successo illusorio del Baglioni Primo ed una nuova crisi di ascolti e qualità musicale per il secondo fino all’arrivo di Amadeus.

In punta di piedi il conduttore ha portato al Festival parte della squadra vincente di Ora o Mai Più, fortunata programma delle rete ammiraglia Rai, e il suo compagno di mille avventure, Fiorello.

Con questo Team, ma lasciando un chiaro messaggio sull’autonomia nella scelta delle proposte in gara, Amadeus ha rotto il muro della crisi intorno al Festival di Sanremo costruendo pezzo dopo pezzo una kermesse che gli somiglia e che rappresenta tutto quello che lo ha reso l’uomo di successo ed il conduttore competente che oggi tutti riconoscono.

Costanza, Competenza e Umiltà sono le caratteristiche che hanno fatto di Amaedeus e Sanremo il binomio perfetto.

Con l’Amadeus numero uno nel 2020 e la vittoria di Diodato è stato messo il primo tassello, quello della competenza con cui la canzone vincitrice e le altre canzoni in gara sono state i successi musicali anche della stagione radiofonica in corso. La seconda firma di Amadeus a Sanremo, in piena pandemia, è stato il colpo della costanza e della resistenza con cui è restato al timone della nave che rischia di affondare, in un Ariston senza pubblico, e con il settore della musica piegato sotto i colpi del lockdown. E’ salito sul palco a nome di una categoria e l’ha portata sul tetto del mondo facendo da volano al successo dei Maneskin nel mondo. L’umiltà con cui oggi è tornato alla guida del Festival gli consegna tra le mani un successo senza precedenti ed in solitaria, perchè anche Fiorello lo ha affiancato solo per la prima sera per poi lasciarlo brillare di luce propria, ed i comici sono spariti dopo la seconda serata per dare spazio e monologhi di spessore e performance d’autore.

La serata delle Cover è stata un tripudio di numeri e qualità: Prima parte : 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59.2 per cento.

Seconda parte 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5 per cento. Ascolto complessivo: 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6 per cento.

Il picco d’ascolto alle 22.15 con 16 milioni 288 mila spettatori, quello di share alle 23.35 con il 67.3 per cento.

Record assoluto per RaiPlay: secondo Auditel online la quarta giornata del Festival di Sanremo è la migliore di sempre in termini di Tempo Totale Speso con il 61 per cento sul totale editori.

Ancora un grande successo sulle piattaforme digitali: in termini di ascolto medio digitale la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 registra una media di 226.000 device collegati nel minuto con un aumento all’80%.

La diretta streaming della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha generato 1,2 milioni di visualizzazioni con una crescita del 90 per cento rispetto al 2021. Complessivamente le prime quattro serate del Festival registrano 4,5 milioni di visualizzazioni (+56 per cento vs pari perimetro 2021).

Continua anche la crescita del consumo dei contenuti on demand che nella giornata del 4 febbraio hanno generato 4,4 milioni di visualizzazioni che salgono a 13,5 se si considerano complessivamente le prime quattro giornate.

Il video più visto finora si conferma quello dell’esibizione dei Maneskin che cantano ‘Coraline’ durante la prima serata, con 885.000 visualizzazioni.

Anche sui social è record: con 7,4 milioni di interazioni generate nelle 24 ore, la quarta serata è l’evento televisivo più discusso sui social in Italia nella stagione in corso, la serata di Sanremo 2022 più commentata, nonché la quarta giornata più commentata sui social di sempre.

In termini di share di tratta dell’84 per cento del totale interazioni social generate nella giornata di ieri dalla programmazione televisiva.

La crescita rispetto allo scorso anno è del 24 per cento. In particolare, le interazioni crescono del 90 per cento su Facebook, del 33 per cento su Twitter e dell’8 per cento su Instagram.

In totale, le prime quattro giornate hanno generato 24,5 milioni di interazioni (+13 per cento vs 2021), con un aumento del 98 per cento su Facebook, del 28 per cento su Twitter e del 43 per cento su YouTub

E’ il un capolavoro di Sanremo, un Festival dei Record ed un binomio perfetto di tradizione e innovazione in campo televisivo e musicale.

Il pubblico giovane è tornato davanti la tv, anche di venerdì sera e sta creando un fenomeno di costume intorno al Festival, anche e sopratutto con il Fantasanremo

Secondo le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel, la media ha raggiunto il 72,65% di share sul pubblico 20-24 anni e il 71,54% sui 15-19 nella prima serata.

Sempre nella prima serata le visualizzazioni in streaming sono state 1,2 milioni (+37% rispetto allo scorso anno) che ne hanno fatto l’evento più visto in diretta streaming dall’avvio dell’Auditel online. Rispetto ai social la Rai ha dichiarato che Sanremo è stato l’ evento più discusso sui social della stagione con 5,7 milioni di interazioni complessive (+43%) e Instagram sugli scudi (2,3 milioni).

Il Fenomeno del Fantasanremo, che sta rendendo il Festival un fenomeno anche Extratelevisivo è la dimostrazione di questo fenomeno. L’ideatore del gioco dichiara che il 75% dei fantallenatori di del Fantasanremo hanno tra i 18 ed i 45 anni

E quando gli chiediamo: “Giacomo come mai pensi che sia esploso così tanto il Fantasanremo” lui risponde “Perché Amadeus ha riportato i giovani a vedere Sanremo e ha aperto Sanremo ai fenomeni che gli girano intorno, come il nostro. Amadeus è il Dio di Sanremo”

Anche la scelta di inserire a Prima Festival e Fuori Festival i The Jackal dimostrano l’intelligenza e la lungimiranza di un Direttore Artistico che speriamo possa decidere di restare a Sanremo per i prossimi anni