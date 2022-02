San Valentino: le 5 migliori idee regalo per la tua dolce metà

San Valentino è tradizionalmente il giorno da dedicare al proprio partner: infatti il 14 febbraio è universalmente riconosciuto come il giorno dell’amore.

Molti scelgono di portare la propria metà in un lussuoso ristorante, per gustare una magnifica cena al lume di candela, altri preferiscono una cena a domicilio e un “Ti Amo” detto sinceramente.

Ma se da un lato organizzare la giornata di San Valentino potrebbe essere impegnativo, tra impegni quotidiani e lavorativi, specialmente in un anno come il 2022 in cui il 14 febbraio cade proprio di lunedì, dall’altro potrete farvi perdonare con un bel regalo.

Sicuramente ci sono molti regali costosi e di grande pregio, ma spesso il nostro budget non incontra i nostri desideri, così vi vogliamo proporre degli spunti ideali per assecondare tutti i desideri del vostro partner ma soprattutto adatti ad assecondare ogni esigenza del vostro portafoglio.

Abbiamo deciso infatti di preparare una lista delle 5 (+1) migliori idee regalo per questo San Valentino 2022 per stupire il vostro partner:

1) Tatuaggio

Un diamante è per sempre: questa è la solita frase che i venditori di pietre preziose usano per proporre ai loro clienti costosi diamanti incastonati all’interno di anelli in oro bianco.

Ma come il diamante, anche un tatuaggio è per sempre, ma in grado di esprimere molti più ricordi ed emozioni di un semplice gioiello, a patto che venga fatto rispettando i desideri del partner per quanto riguarda la scelta del soggetto e soprattutto svolto da un professionista che segua tutte le norme sanitarie del caso.

Il tatuaggio molto spesso va ricercato, pensato ed ideato insieme al tatuatore scelto, che vi saprà sicuramente dare le migliori indicazioni per il vostro tatuaggio, sia per quanto riguarda il soggetto che il posizionamento.

Uno tra i professionisti più apprezzati è sicuramente Marco Manzo, artista romano famoso a livello internazionale, che dal suo Tribal Tatto Studio ha portato il mondo del tatuaggio all’interno di mostre e musei proprio grazie alla delicatezza e alla sinuosità delle sue opere e del suo stile ornamentale.

2) Giornata al “Centro Rafting Marmore

Come seconda scelta per questa speciale classifica, abbiamo scelto quella di regalare una fantastica giornata di adrenalina al proprio partner: infatti grazie al Centro Rafting Marmore, potrete scegliere uno dei pacchetti a loro disposizione per vivere una vera e propria avventura all’insegna del divertimento.

Il Centro, situato nelle vicinanze delle omonime cascate, permette lo svolgimento di varie attività di natura acquatica o naturalistica, come ad esempio il Rafting ed il River Walking, ovvero camminare lungo il letto del fiume Nera in secca.

Il Centro Rafting Marmore riaprirà dal periodo di Pasqua, quindi avete tutto il tempo per pianificare un giorno libero insieme alla vostra dolce metà.

3) Kit CarboGang

Uova, Guanciale, cacio e pepe: questi sono i semplicissimi ingredienti di una carbonara ben fatta.

Grazie agli amici di CarboGang da oggi potrai trovare tutto questo in un fantastico kit per fare subito la tua carbonara, composto da un pacco di pasta monograno Felicetti da 500g o Gluten free del pastificio Lensi da 400g, un minimo di 250g per il Guanciale artigianale stagionato 90gg, Pecorino Romano artigianale da 180g e il pepe nero del Madagascar per finire la composizione.

Quale momento migliore di fare un regalo del genere se non a San Valentino? Solo un vegano ne rimarrebbe insoddisfatto, ed è proprio per questo che vi portiamo anche la possibile alternativa, nel caso in cui il vostro partner non gradisca i derivati animali.

3 Vegan edition) Serra Madre Box

Vi piace l’idea del kit enogastronomico, però il vostro partner non gradirebbe un pacco con uova, guanciale e pecorino? nessun problema.

La soluzione arriva da “Serra Madre” una piccola azienda agricola a due passi da Roma, che ha come obiettivo quello di eliminare la lunga e macchinosa filiera degli ortaggi proponendo la “Serra Madre Box”, ovvero delle scatole di varie dimensioni al cui interno si celano chili di frutta e verdura, lavati e raccolti poche ore prima dall’equipaggio dell’azienda agricola.

I box possono essere acquistati di varie dimensioni e con la possibilità di scegliere la categoria che la andrà a comporre: infatti le box possono essere sia miste, che contenere solo verdura o solo piante aromatiche.

4) Luci artistiche al neon

Avete mai pensato di decorare la vostra casa con le installazioni al neon per dare un tocco di vintage al vostro nido d’amore?

Quale migliore occasione per regalare al vostro partner una decorazione, magari personalizzata con una frase o un immagine per voi importante, se non a San Valentino: oggi infatti, grazie ai ragazzi di Neon Flex Mood potrete ideare la vostra scritta e farvela spedire direttamente a casa vostra.

Se volete ammirare le installazioni dello staff di Neon Flex Mood, nel weekend di S.Valentino Nemi sarà costellata dei loro neon proprio riguardanti il tema dell’amore.

5) Un cabinato/flipper da sala giochi

Il vostro partner è un appassionato di videogiochi e cabinati arcade, o più semplicemente di oggettistica vintage, e volete regalargli qualcosa di veramente speciale: il regalo perfetto potrebbe essere proprio un cabinato arcade da sala giochi, che vi permetterà di fare un tuffo nel passato, quando questi dispositivi riempivano le sale giochi di tutta Italia.

Uno dei rivenditori più conosciuti a Roma e in Italia, è “Arcade Design Mibrio”, che dal 1998 è operante nel settore dei giochi e videogiochi, a partire da calciobalilla e flipper fino ad arrivare ai cabinati e al restauro degli stessi, permettendo inoltre di inserire all’interno di essi oltre 50.000 videogiochi.