I Look di Sanremo.

Sipario per il Festival ma i Look che rimaranno più impressi quali saranno?

Gigi Les Autres inviato al Festival ci ha mandato le pagelle finali dei Look di Sanremo. Alla fine del Festival più visto di sempre chi vince e chi perde nella speciale classifica dei look del nostro esperto di immagine?

Protagonisti quasi indiscussi della quarta serata sono stati il bianco e nero, dicotomia scelta da molti dei cantanti che hanno Duettato.

Il padrone di casa ci accoglie con una giacca cangiante in lurex color bronzo, voto 5, ci ha fatto rimpiangere il glitter.

Eccezionale tocco di colore viene regalato dallo splendido abito fucsia di Noemi con il lungo strascico, la scollatura all’americana, gli intrecci sulla schiena nuda ed un maxispacco. Il vero tocco di stile sono i capelli, acconciati in onde retrò che esaltano il suo colore ramato. Voto 9

Emma sceglie un total look Gucci, con tailleur pantaloni in velluto con cristalli,in onore di “Brintney Spears” un po’ sotto tono Francesca Michielin con un top e gonna in satin dalla fantasia geometrica, pelle troppo diafana e coda di cavallo troppo lunga. Performance impeccabile ma look da rivedere per Francesca Michielin. Emma 8,5 Francesca 6=

Morandi e Jovanotti coordinati in Emporio Armani meritano la standing ovation

voto 9

Irama indossa un completo con stampa spry molto cool, purtroppo tornano le treccine voto 6

Loredana Berté sempre Rock con gambe da ragazzina, Achille Lauro sceglie la sobrietà con un completo Gucci bianco e scorda ancora una volta le scarpe. Splendida la dedica finale. Un pensiero per tutte le donne. Entrambi meritano 8

Per la Finale I Look potevano essere più coraggiosi. Un Sanremo tradizionale invece, anche per la discussa canotta di Truppi, che rimane la stessa anche all’ultimo atto

Sabrina Ferilli sale sul palco dell’Ariston fasciata da un lungo abito in chiffon color sabbia, i capelli portati sciolti con la piega un po’ “stanca” non sono alla sua altezza. Per quanto io la ami mi sarei aspettato di più per questa serata. Voto 7

La rappresentante di lista porta sul palco un abito che ricorda le dame di corte del Re Sole o un Abat Jour è “too much” anche per me! voto 5

Elisa ancora una volta in bianco inizia a diventare monotona, sarebbe stato bello vederla con un look diverso per la finale. Voto 6

Massimo Ranieri in Versace si riconferma campione di eleganza, mi piace particolarmente la luminosità regalata dal risvolto della giacca. Voto 10 e lode

Il look di Noemi non è all’altezza delle serate precedenti, l’abito tutto specchi e luccichi la rende poco fluida nei movimenti. Voto 6,5

Michele Bravi in Fausto Puglisi è un tributo vivente ai fiori,che brillano dorati sulla camica, scelta originale e molto azzeccata il mantello monospalla. voto 9

Le treccine di Irama sono tornate e come se non fosse abbastanza si accompagnano ad una rete di catenelle… voto 4