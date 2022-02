San Valentino: le 10 migliori idee sui posti da visitare nel giorno degli innamorati

San Valentino è universalmente riconosciuto come il giorno degli innamorati, e magari state cercando qualche cosa da fare con la vostra dolce metà.

San Valentino è tradizionalmente il momento di cene romantiche e gite fuoriporta, ma anche esperienze da condividere insieme o semplici passeggiate nel vostro luogo preferito, magari omaggiando il vostro partner di un regalo gradito.

Ma se quest’anno volete stupire il vostro partner, o non sapete proprio cosa fare, abbiamo stilato per voi una lista con le 5 migliori idee per passare San Valentino 2022:

1) Week-end di San Valentino a Nemi

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d’arte dedicata a tutti gli innamorati per San Valentino 2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio a Nemi, piccolo borgo situato quasi al centro dei Colli Albani, nelle vicinanze di Roma.

Nemi è famosa, oltre che per le fragoline, anche per l’omonimo lago, che farà da cornice perfetta alla gita fuoriporta con la vostra dolce metà nel comune di Nemi, che da anni porta avanti la tradizione degli eventi dedicati a San Valentino.

2) Cena Gourmet nel palazzo ottocentesco al centro di Roma

Cena gourmet in uno storico palazzo dell’800 al centro di Roma: questo è quello che propone l’executive chef Niko Sinisgalli, con il suo ristorante all’interno dello splendido Anantara Palazzo Naiadi sito in Piazza della Repubblica per la serata dedicata agli innamorati.

Lo chef propone due tipi di menù degustazione: uno da cinque ed uno da sette portate, entrambi comprendenti antipasti, primi, secondi e dolci serviti all’interno del magnifico hotel 5 stelle di Roma, dove potrete poi deliziarvi grazie all’area champagneria dell’Anantara Palazzo Naiadi

3) Cena da Checco dello Scapicollo

Se non volete una location regale come l’Anantara Palazzo Naiadi, abbiamo preparato per voi una seconda scelta meno nobile, ma non per questo di minore qualità: una cena da Checco dello Scapicollo.

Checco dello Scapicollo è uno di quei nomi che a Roma conoscono tutti, infatti il ristorante attualmente gestito da Francesco Testa, è attivo da oltre 90 anni fin da quando il locale era a Monteverde, al quale si accedeva tramite delle scoscese scalette di legno (da qui “allo Scapicollo” che nel dialetto romano significa una percorso ripido, scosceso) fino agli anni ’30 nell’attuale location, situata al centro di un parco della grandezza di oltre un ettaro e mezzo nel quartiere dell’Eur.

Il ristorante per la giornata degli innamorati propone due menù fissi: Menù Cupido e Menù San Valentino (qui per il menu completo). Cupido e San Valentino, proponendovi da subito un prosecco di benvenuto (con crostino alla ricotta di bufala e tartufo per il “Cupido” o con crostino di ricotta di bufala e salmone per il “San Valentino”) per entrare, per così dire, in armonia con la serata. Serata che verrà poi allietata grazie alle dolci note di Massimo Mattia, con ospite d’onore Rugantino.

Negli anni il ristorante è stato scelto da numerose personalità, sia del mondo del cinema che del mondo dello sport, passando per i politici del panorama nazionale e internazionale.

Qui potrete assaggiare tutti i piatti della tradizione romana, dalla Gricia alla Carbonara, preparati solo come un vero ristoratore romano sa fare.

4) Cascate delle Marmore

Uno dei posti più belli a livello naturalistico nei dintorni di Roma sono sicuramente le Cascate delle Marmore.

Le cascate si incontrano a 7 km da Terni, percorrendo la Statale Valnerina in direzione Norcia – Cascia. È formata dal salto di 165 metri che il fiume Velino compie per gettarsi nel sottostante fiume Nera.

Nei dintorni delle cascate ci sono esperienze di tutti i tipi pronte solo per essere scoperte, che vanno dal Rafting (apertura stagione nelle festività pasquali) alle escursioni speleologiche all’interno della rupe che genera la Cascata delle Marmore, che si snodano per oltre un km e sono esplorabili grazie all’aiuto delle guide.

5) Serata “Maid” all’Arcade and Food

L’hamburgeria “Arcade and Food“, dedicata interamente al mondo dei film e dei videogiochi, sbarca in Oriente per la serata di San Valentino: infatti il locale di Via Nomentana 1111 ha organizzato un evento a tema “Maid Cafè“, ovvero le cameriere vestite come delle governanti francesi di epoca Vittoriana, diventate fenomeno culturale in Giappone.

La serata sarà allietata dal gruppo di ragazze romane “Korekara Maid Cafè” , che delizieranno le coppie con giochi e intrattenimento grazie all’aiuto di cinque “Senior Maid” e due “Junior Maid”

I clienti potranno scegliere tra classico menù alla carta o il menù fisso ideato appositamente per la sera degli innamorati composto da un panino speciale di colore rosso, un mix di fritti, un dolce, un cocktail ed uno shot al prezzo di 60 euro a coppia.

6) Gita ai Piani degli Alpaca

Porta il tuo partner a vivere un’esperienza diversa nell’allevamento di Alpaca più grande d’Italia: Piani degli Alpaca.

I Piani si trovano nel comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo, all’interno di una meravigliosa azienda agricola di oltre seicento ettari di terreno, dall’incontaminata bellezza paesaggistica e naturalistica, dove l’azienda coltiva e produce cereali, foraggere, olio, mandorle e dove dal 2015, allevano Alpaca.

Potrai passare una giornata insieme alla tua dolce metà in mezzo alla natura, ed insieme allo staff, potrai effettuare visite guidate e portare a passeggio alla cavezza gli Alpaca.

7) Cena da “Peppino a Mare”

Volete passare il giorno di San Valentino con la vostra dolce metà al mare? Il ristorante “Peppino a Mare” da oltre sessanta anni autentico punto di riferimento per i palati. Risale infatti al 1959 l’inaugurazione del locale, situato sul Lungomare Amerigo Vespucci, 102 ad Ostia Lido, grazie all’intuizione ed alla tenacia di Peppino che aprì quella che allora era una trattoria. Il risultato di anni d’esperienza sono sintetizzati nel menu proposto per San Valentino, che regala emozioni uniche ed intense in cui svettano la genuinità, la freschezza e il sapore deciso delle pietanze. Un baluardo ad Ostia per i buongustai (anche nella scelta dei vini che qui rappresentano un must).

8) Cena a base di carne presso “La Querida”

Ma se i piatti di pesce non sono la vostra pietanza preferita, potrete sempre virare sulla carne, con “La Querdia” che offre anche gli intramontabili primi della tradizione e molto altro. Situato in una location incantevole, all’interno della pineta di Castel Fusano, il locale offre un ambiente ed un’atmosfera davvero unici. “La Querida” ha circa 250 coperti e nasce come ristorante specializzato in carne di ottima qualità di diversa nazionalità: argentina, brasiliana, danese, irlandese, australiana, ma anche da Spagna e Polonia. Ristorante dove non solo il cibo è importante, ma anche l’atmosfera che fa del prendersi cura degli avventori una caratteristica imprescindibile tanto è vero che, leggendo le numerosissime recensioni sui vari social, la cortesia risulta essere uno dei maggiori punti di forza del locale. A tutto aggiungiamoci la passione che ogni giorno viene messa sul piatto, nel vero senso dell’espressione, che fa de “La Querida” un punto di riferimento anche di numerose celebrità (dal compianto maestro Ennio Morricone a calciatori quali Totti, De Rossi e molti altri).

9) Colazione di San Valentino al “Forno Spiga d’Oro”

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, perché non iniziare la giornata con una colazione, in questo caso una colazione d’amore? Il “Forno Spiga D’Oro Bakery” è un panificio, negozio di dolci e di specialità alimentari dove, di tutti gli ingredienti usati per creare le squisitezze che qua si possono gustare, uno è imprescindibile: la qualità; tutti i prodotti che potete trovare (il negozio è sito in Via Umberto Lilloni, 62 a Roma) sono preparati con materie prime la cui ricerca in termini di qualità è, senza paura di esagerare, maniacale. L’assortimento di prelibatezze (si possono degustare anche in loco) è vastissimo, dalle focacce ai prodotti gastronomici fino al pane, arrivando poi ai cosiddetti grandi lievitati: panettoni, pandori e colombe che qua allo “Spiga D’Oro Bakery” sono rigorosamente artigianali, lavorati a mano e frutto di una continua ricerca della perfezione.

10) Cena ai Castelli con vista panoramica su Roma

Se al litorale romano, preferite una gita fuori porta, immersi nel verde dei Castelli Romani dove trascorrere non solo la sera di San Valentino, ma magari qualche giorno in perfetto relax, godendo di servizi di assoluto rilievo e di gustare menu da leccarsi i baffi c’è il “La Vista Resort Agriturismo”. Su di una superficie di oltre tre ettari, appena fuori dal centro di abitato di Ariccia, tra Albano e Genzano, “La Vista” sorge su di un poggio che dà la possibilità di godere di una vista a 360° sulla costa tirrenica offrendo inoltre tramonti mozzafiato. Lo staff è altamente professionale e cordiale ed è pronto per ogni tipo di richiesta da parte degli ospiti. La struttura risulta perfetta per cerimonie, banchetti, compleanni e per ogni altra vostra occasione che può essere un pranzo o una cena romantica; e per chi volesse trascorrevi qualche giorno di meritato relax “La Vista” è dotato di appartamenti. Piatto forte, nel vero senso della parola, è il ristorante che offre una cucina tradizionale locale e regionale imperniata sul pesce con menu stagionali che rispettano le normative regionali in vigore. Il segreto di così tante prelibatezze sta ovviamente nella qualità delle materie prime selezionate oltre che, e su questo non si transige, sull’ordine e sulla pulizia.