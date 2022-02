Uscito il nuovo singolo di Rosalía: Saoko

È uscito “SAOKO”, dell’artista, produttrice e cantautrice vincitrice di un Grammy Award ROSALÍA. Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Valentin Petit, con protagoniste Rosalìa e una gang di motocicliste donne in pochi giorni conta già 6 MILIONI di visualizzazioni su YouTube. Il brano anticipa “MOTOMAMI”, il nuovo attesissimo album in uscita il 18 marzo 2022 e già disponibile in pre-order.

“SAOKO” è un lampante esempio dello spirito di “MOTOMAMI”: grinta e grazia, forza e vulnerabilità, impetuosa femminilità e un atteggiamento incorreggibile e coraggioso.

A proposito del nuovo brano, Rosalìa afferma: «Chiamare il mio nuovo brano “SAOKO” e campionare Yankee e Wisin per me è l’omaggio più diretto che posso fare al reggaeton classico, un genere che amo e che è stato una costante e di grande ispirazione per tutto il progetto “MOTOMAMI”. Ho iniziato a comporre il brano suonando il pianoforte verticale all’Electric Lady’s Studio B di New York, lo ricordo come se fosse ieri. Era di notte e fare questo beat sembrava divertente come guidare una Lambo. Ho quindi distorto questo pianoforte e aggiunto alcuni classici tamburi reggaeton da una libreria di suoni che NaisGai mi aveva inviato qualche tempo fa, che tra l’altro è qualcosa di molto speciale per me perché è stata tramandata da una generazione di produttori all’altra per molto tempo. Prima di iniziare a scrivere questa traccia continuavo a pensare che volevo sentire alcuni tocchi jazz in una traccia reggaeton e campionare l’iconica traccia di Wisin e Yankee mi sembrava il modo migliore per aprire la canzone. Ringrazio anche Noah, David, Dylan e Uzi per aver condiviso con me questo processo creativo. Come si può notare, il testo ruota attorno allo stesso concetto: la trasformazione. Ogni frase è un’immagine che fa riferimento alla trasformazione. Celebra la trasformazione, il cambiamento. Celebra che sei sempre te stesso, anche se sei in continua trasformazione, o anche che sei te stesso più che mai nel momento stesso in cui stai cambiando».

“MOTOMAMI” è stato definito “uno degli album più attesi del 2022” da diverse testate tra cui BBC, El País, NME, NYLON, Pitchfork, TIME e Wall Street Journal e molti altri.

Rolling Stone dichiara che “è un disco coraggioso… I generi appartengono al passato; qui c’è spazio per tutto… quello che dovrebbe essere la musica moderna: arte e gusto, dembow, champeta, flamenco, bachata, hip-hop, melodie di pianoforte… …MOTOMAMI sembra un treno merci del futuro, che sfreccia verso di noi a tutta velocità e senza freni. Rosalía è la fonte di energia dietro a tutto questo”.

“MOTOMAMI” conterrà anche il singolo “LA FAMA” con The Weeknd, una bachata con una storia ammonitrice attorno all’ambizione e alla fama. Il video disponibile su Youtube, è diretto dal regista X e con Danny Trejo. Il brano, che ha rapidamente ottenuto ottime recensioni dalla stampa e supporto dai fan subito dopo la pubblicazione, vanta oltre 130 milioni di stream in tutto il mondo 70 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano ha anche raggiunto la #2 della classifica Hot Latin Songs di Billboard e ha superato i 100 milioni di stream su Spotify, diventando così l’11a canzone di Rosalía ad ottenere tale risultato.