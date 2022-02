Mahmood e Blanco: Vincitori di Sanremo e Del Luogo Comune

Hanno vinto Sanremo ed i pregiudizi. Mahmood e Blanco escono vincitori del Festival non sono perchè favoriti della vigilia per numeri e critica, non solo perchè i pronostici sono stati superati dalla caratura artistica della performance sul palco.

Ma perchè senza eccessi e senza proclami, senza polemiche del giorno prima e di quello dopo, senza ostentazione e ognuno con la sua storia, i vincitori del Festival hanno messo a tacere tutta la coda di polemiche che veniva dall’affossamento del DDL Zan

Che non fu tanto la bocciatura di un decreto, ma l’indegno spettacolo generato nelle aule della politica, simili più ad uno stadio che non ad un luogo in cui si decide del futuro dei giovani. Soprattutto dei giovani come Blanco raccontati questa mattina in modo delicato e concreto dalla penna sopraffini Elena Stancarelli su La Stampa

“Guardatelo Blanco che si affaccia al balcone e spiega ai suoi coetanei che lo acclamano che devono indossare la mascherina. Non c’è niente che non possa fare senza mai togliersi quelle stelle dagli occhi perché sa fare una cosa che noi abbiamo fatto malissimo: essere giovane. Sa navigare, e ha la spavalderia di chi non si tira mai indietro. Capace di attraversare tutto e non rifiutare niente. È il campione di una generazione che si è chiusa in casa per salvarci, si è vaccinata in massa per tornare a vivere e non è caduta nella trappola delle fregnacce no vax. Non so voi, ma io non vedo l’ora che, dopo il festival di Sanremo, si prendano tutto. Diamogli le chiavi, chiediamogli scusa e facciamo un passo indietro. “

Ed è in questa fotografia del Festival che è tornato ad appassionare i ragazzi e che ha lasciato le polemiche lì nelle aule che non ci dovrebbero rappresentare ed invece non sono state capaci di raccontare così bene come hanno fatto Mahmood e Blanco un’Italia che si è riuscita lasciare alle spalle i coming out, le polemiche sui travestimenti. Gli anni in cui all’isola dei famosi si discuteva per intere settimane di un fagot scagliato dal compianto Rossano Rubicondi contro Vladimir Luxuria

Non è più il tempo in cui l’Italia si ferma a spiare dal buco della serratura i motivi e le relazioni che si celano dietro un brano che i due si cantano occhi negli occhi, come due uomini che si dedicano un brano d’amore. I coetanei di Mahmood i Blanco non se lo chiedono se sia stato scritto per uno o per l’altro, per uno verso l’altro, o se a aspettare Blanco in hotel ci sia la sua fidanzata

I coetanei di Blanco non si lasciano influenzare dall’appello social di Chiara Ferragni per votare Dargen D’Amico. I coetanei di Blanco giocano al Fantasanremo e si emozionano con Brividi. E ci danno una lezione che ci fa sperare.

Perchè la generazione che sta ancora discutendo su Si o No Vax non ha a che fare con loro, chi si chiede si l’adozione per le famiglie monogenitoriali o mogenitoriale siano lecite. Questi sono già i ragazzi cresciuti in queste famiglie, che hanno visto le serie tv che raccontano di queste famiglie, che affrontano l’omofobia come un fenomeno da Boomer e votano Blanco a Sanremo, che per loro non è una sorpresa