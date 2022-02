Katia Follesa e Damiano Carrara ritornano su Real Time con “Cake Star”

L’ora della dolcezza è scattata! Per le pasticcerie italiane è il momento di rimettersi in gioco e sfidarsi a colpi di creatività e maestria.

Dall’11 febbraio, ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (Canale 31) – e disponibile anche su discovery+ – riparte il favoloso viaggio di “CAKE STAR: PASTICCERIE IN SFIDA” – una produzione Banijay Italia per Discovery Italia – la competizione più dolce della tv, che da cinque edizioni gira la nostra penisola con gli ambasciatori della dolcezza, Katia Follesa e Damiano Carrara, alla scoperta dei pasticceri più talentuosi.

In ogni puntata, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari, cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”.

Ogni concorrente avrà la possibilità di coinvolgere il proprio cliente habitué che avrà l’arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se, grazie al bonus, la pasticceria vince la puntata anche il cliente habitué potrà aggiudicarsi un “premio” a sua scelta: da un corso di pasticceria a una meringa… gigante!

Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia in questa stagione farà tappa, tra le varie destinazioni, a: Siena, Brindisi, Varese,Ferrara, Mantova, Caserta, nella valle dell’Etna, nel Monferrato e in Valle d’Aosta.In ogni città, Damiano visiterà il laboratorio dei pasticceri in sfida, assaggerà e fornirà preziosi trucchi e consigli per riconoscere e realizzare il dolce perfetto. Katia, invece, avrà modo di incontrare i clienti habitué e scoprirà le diverse storie che li legano alla pasticcerie in gara.

Nel firmamento delle pasticcerie d’Italia, chi sarà la prossima “Cake Star”?