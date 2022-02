Saman Abbas Indagini alla Svolta?

Arrestato a Barcellona il cugino latitante Le indagini sul caso di Saman Abbas sembravano essere ad un punto di stallo. La ragazza sparita da Novellara (Reggio Emilia) tra il 30 aprile e l’1 maggio e mai più ritrovata non ha ancora avuto giustizia. Sono delle ultime ore le notizie sull’arresto del cugino latitante, arrestato a Barcellona L’uomo è presunto corresponsabile del sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere della giovane pachistana come un altro cugino, arrestato sempre all’estero nei mesi scorsi, e indagati sono anche i genitori. Il Fratello, nel corso dell’audizione davanti agli inquirenti del 18 Giugno scorso, avrebbe negato il coinvolgimento dei genitori «Mio papà e mia mamma no. Non hanno mai pensato di fare questa cosa, di uccidere», ha detto il giovane. Secondo quanto emerso ieri, ha raccontato anche che il giorno della scomparsa ci sarebbe stata una riunione di famiglia per decidere come fare a pezzi la sorella.

Saman sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia perché avrebbe rifiutato il matrimonio in Pakistan con un cugino. La ragazza era già impegnata, in Italia, con un suo coetaneo con il quale stava pure pensando di convolare presto a nozze (fonte Open) Il cugino pachistano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia spagnola per merito della collaborazione e delle informazioni condivise con il nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia.

Esiste anche un video del 29 aprile che ritrae i due cugini della ragazza e lo zio, mentre uscivano da un casolare con attrezzi da lavoro. Le ipotesi degli inquirenti in merito al video riguardano l’ipotetica “fossa” scavata con gli attrezzi rintracciati nel video (pare si vedesse chiaramente la una pala, un piede di porco ed altra attrezzatura compatibili con la realizzazione di un loculo in cui seppellire la ragazza)

La scelta che sarebbe, sempre secondo le ricostruzioni degli inquirenti, costata la vita a Saman sarebbe stata quella di recuperare i suoi documenti, chiusi a chiave in un armadio del padre, per poter essere libera, sia di rifiutare il matrimonio combinato dalla famiglia, che di tornare in una comunità di recupero. La ragazza, legata ad un suo connazionale con cui aveva intenzione di unirsi in matrimonio libero, non voleva invece accettare l’unione pensata per lei dalla sua famiglia e non ne faceva mistero.

Per questo motivo il padre, che secondo le dichiarazioni del fidanzato di Saman, era legato alla mafia pachistana e si era già reso complice e attivo in altri omicidi, avrebbe deciso di non lasciare libera la figlia di vivere la propria vita contravvenendo alle decisioni prese per suo conto dalla famiglia intera