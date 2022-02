J-Ax Contro il Body Shamming: Il Rapper si schiera al fianco dei colleghi “vittime” di cyberbullismo

Emma Marrone, Michele Bravi e Gianluca Grignani sono stati bersagliati dal body shamming e cyberbullismo. Al loro fianco attraverso i suoi profili social, si chieda J-ax

Non è nuovo alle prese di posizione, anche scomode, il rapper ex Articolo 31 J-Ax.

E così oggi sulle sua pagine social è uscito un video in cui si schiera contro il body shamming e sopratutto in difesa di suoi tre colleghi:

Emma Marrone era stata presa di mira nei giorni successivi alla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dal blogger Davide Maggio : “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete” aveva dichiarato commentato l’outfit della cantautrice

Per Michele Bravi l’accusa invece è partita da Vittorio Sgarbi che commentando la settimana sanremese dell’artista lo ha accusato di essere troppo femminile, “tutto femmina” Precisamente.

Per ultimo Gianluca Grignani che dopo il duetto a Sanremo con Irama sulle note della sua “La Mia Storia Tra Le Dita” è diventato un vero e proprio bersaglio di ogni genere di critiche per la forma ed i contenuti della sua performance artistica.

E così il rapper Milanese, Alias Alessandro Aleotti, ha preso parola e videocamera per mandare un messaggio al mondo del web e della stampa

Mi rivolgo a quello che hanno subito Emma Marrone, Michele Bravi e anche qualcuno troppo spesso giustamente dimenticato, Gianluca Grignani. Parliamo di tre artisti incredibilmente forti che non hanno certo bisogno di me per difendersi. Però penso che sia giusto nella vita comportarsi da buoni alleati. (…) non varrà molto il mio sostegno ma io vorrei dirvi che sono dalla vostra parte. ho lavorato con emma in passato e lei è una delle persone con più talento e forza che abbia mai incontrato nella mia carriera, e sono trent’anni che sto in questo gioco

Esordisce così J-Ax nel video che tuona sulla sua pagina Facebook. Poi Prosegue

“Vorrei ricordare che siamo cantanti non Sex Toys e che quindi abbiamo anche noi questo difetto di fabbrica che si chiama invecchiare. Alcuni hanno risolto questo problema morendo ma a molti di noi piacciono le nostre vite anche se purtroppo abbiamo superato i 27 anni.

E siccome non parliamo di bambole gonfiabili chi canta ha il diritto di vestirsi come cazzo vuole e non di seguire il dogma di questo o quel giornalista” .

Fondamentale e incisiva la parte finale del video di “protesta” di J-Ax, quella in cui viene affrontata l’aggressione di massa, bieca ed ingiustificata, subita da Gianluca Grignani

“Io non seguo Sanremo e non lo commento mai, mi prendo quella settimana proprio come vacanza, però ho visto qualche clip della sua esibizione e purtroppo i commenti che ha ricevuto su social e carta stampata, tra l’altro da quelli che poi sarebbero quelli del politicamente corretto (…) facciamo tanti discorsi sull’unicità, sul fatto che ognuno debba seguire la propria strada e fottersene dello status quo, poi si presenta uno sul palco che è realmente cosi, realmente fuori moda, realmente fuori da ogni gioco di potere e che fa quel cazzo che vuole, e cosa ottiene? ‘ sei un tossico’ ‘sei un alcolizzato’ ‘questo è strafatto’ ‘ questo è un pericolo’ . La maggior parte di questi insulti provenivano da chi la diversità dovrebbe celebrarla”

La chiosa di J-Ax è dedicata al talento e all’unicità del cantautore vittima di cyber bullismo e body shamming durante il Festival di Sanremo

“Grignani è uno che a 23 anni ha scritto di suo pugno un pezzo che parla del suicidio e che nel mondo a 700 milioni di ascolti su Spotify dopo trent’anni. Ma di che cazzo stiamo parlando? Nel passato abbiamo perso artisti come Mia Martini schiacciati da commenti simili, il minimo che si può fare è stare zitti e rispettare il talento quando ce l’abbiamo davanti invece poi di rimpiangerlo quando lo si perde per sempre”

Quattro minuti spesi per difendere un’idea, per schierarsi mettendoci la faccia, contro il body shamming ed il cyber bullismo, per difendere i colleghi e la dignità femminile

Grazie J-Az