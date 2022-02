Nella sua lunga lettera Susanna Tamaro riferisce anche dell’episodio che l’ha riguardata in prima persona: la scrittrice si trova in villeggiatura sulle Alpi ma quest’anno il suo “soggiorno creativo si è trasformato in un esilio civile”, scrive.

“Ero partita con degli scarponcini quasi rotti pensando di sostituirli in montagna nel negozio in cui mi servo da anni, dato che reputo la fedeltà agli esercenti un piccolo atto di resistenza umana, ma non mi è stato possibile perché il mio green pass era scaduto da un giorno”.

E quindi: “Niente caffè al bar, nessun confronto in una baita, non ho potuto neppure comprare dei francobolli alla posta. Il mio crimine? Essermi fidata di quello che mi aveva garantito lo Stato, vale a dire che le persone vaccinate dopo agosto 2021 sarebbero state coperte per nove mesi”.