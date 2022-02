Fine Green Pass: A Pasqua Via Libera al Turismo per Rilanciare l’Italia Come Meta Preferita tra Gli Stranieri



Il Momento tanto atteso da gestori di alberghi e locali sembra arrivato: si parla di Fine Green Pass e sembra che sia un bisogno imprescindibile per poter tornare ad essere, L’Italia, la meta prescelta dai turisti stranieri. E’ tempo di bilanci dopo le grandi manovre per contenere i contagi della variante Omicron Il Momento tanto atteso da gestori di alberghi e locali sembra arrivato: si parla die sembra che sia un bisogno imprescindibile per poter tornare ad essere, L’, la metadai

Il 31 marzo scadranno le misure che prevedono le attuali limitazioni e l’intenzione del governo sembrerebbe essere quella di non prorogarle

Il Governo avrebbe scelto di virare verso un via libera alla possibilità di entrare ed uscire dal Paese, ed accedere alle strutture turistiche senza green pass

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario, per quello scolastico, per le forze dell’orine e per gli over 50 resterà almeno fino al 15 giugno e così l’obbligo di L’per il personale sanitario, per quello scolastico, per le forze dell’orine e per gli over 50 resterà almeno fino ale così l’obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori del settore pubblico e di quello privato (autonomi e professionisti compresi).

Lo Stato D’Emergenza che Scadrà il 31 Marzo non verrà rinnovato. E Arriverà, quasi sicuramente, anche la fine dell’obbligo di esibire il Green Pass

17 aprile, giorno di Pasqua . Il ministro al Turismo Massimo Garavaglia ritiene di doversi parametrare sulle nuove normative applicate da Francia e Spagna Italia come meta prescelta tra gli stranieri e non rimanere indietro rispetto agli altri paesi europei. La cartina di tornasole sarà, quindi, quasi sicuramente il. Il ministro al Turismoproprio per favorire l’come meta prescelta tra gli stranieri e non rimanere indietro rispetto agli altri paesi europei.

Anche i paesi scandinavi, a partire dalla Danimarca, dal primo Febbraio non considerano più il Covid malattia critica

La revoca dell’obbligo delle mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, così come il Green pass per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti è già legge nel nord Europa così come la riapertura dei locali notturni.

Sulla stessa linea stanno andando Francia, Spagna, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo, Regno Unito.

Sembra quindi questa la strada tracciata da seguire per giungere alla fine delle restrizioni e delle limitazioni per chi non ha ottenuto il Green Pass con il ciclo vaccinale

Quindi Dopo aver eliminato il tampone per chi arriva dai Paesi dall’Unione Europea, il governo vuole rendere più agevoli gli ingressi anche per chi proviene dagli altri Stati. Quindi anche per questo le ordinanze del ministro della Salute che impongono la quarantena o i tamponi non saranno rinnovate. Seguira quindi la fine delle limitazioni che prevedono la richiesta del green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso e all’aperto

Verranno riconosciuti lo Sputnik e gli altri vaccini che non sono stati approvati dall’Ema proprio per favorire l’ingresso degli stranieri, così come le certificazioni e i green passo attualmente non compatibili con l’Italia