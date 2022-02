Quarta Dose Covid.

Ricciardi: “Quarta dose per tutti in autunno”

Secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

Si avvicina la data del 31 marzo, che dovrebbe segnare la fine dello stato d’emergenza e l’inizio di una nuova fase di normalità e la fine del Green Pass

“Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale”, dice Ricciardi a La Stampa, affermando che “ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa”

“E’ probabile che in autunno” la quarta dose di vaccino covid “sarà utile a tutti”

“La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo. E’ un inizio alla luce dell’esperienza israeliana, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti. L’immunità anticorpale cala, ma quella cellulare potrebbe durare più a lungo. Si vedrà”

Non bisogna quindi pensare che la pandemia è finita anche se non sarà rinnovato la stato d’emergenza e tenere presente la possibilità di doverci sottoporre ad una nuova dose per non trovarci i una ennesima crescita della curva di contagi al rientro dalla prossime vacanze estive

Il Green Pass illimitato potrebbe quindi essere rivisto a Settembre quando avremo le stime anche dei risultati dovuti all’allentamento delle misure restrittive in Italia, Europa e nel resto del Mondo