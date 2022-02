Noemi Bocchi: La nuova fiamma di Francesco Totti

Le voci nella Capitale riguardo il possibile divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si rincorrevano già da tempo: ma chi è Noemi Bocchi, la nuova presunta fidanzata dello storico capitano della Roma che ha portato allo scollamento del celebre matrimonio tra Totti e la famosa showgirl Ilary Blasi?

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe Noemi Bocchi, nata nel 1988 e laureata in Economia e Commercio, è una grande appassionata di calcio e di padel, dove i due infatti si sarebbero conosciuti.

La 34enne che non è nuova all’ambiente del calcio essendo l’ex moglie dell’imprenditore e team manager del Tivoli Calcio Mario Caucci, è stata immortalata in tribuna allo stadio Olimpico, la settimana scorsa, in occasione della partita Roma-Genoa poche file sopra la tribuna dove era seduto Totti.

La storia sarebbe stata scoperta quando l’ex calciatore è stato vittima di un incidente in auto. Noemi infatti sembra sia scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa per raggiungere Totti e secondo ulteriori indiscrezioni il “Pupone” e Noemi sarebbero stati visti più di una volta insieme in un ristorante a Santa Severa.