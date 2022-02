Totti e Ilary Blasi: Il Capitano Giallorosso Chiede Rispetto per i Bambini. Attenzione: Sono cinque i minori coinvolti

Nella querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sembra esser perso il senso della misura. Non è più importante contare e raccontare chi siano i protagonisti di questa storia, quanto arrivare per primi a dare la notizia sulla separazione o no dei coniugi Totti.

Ci dimentichiamo, come ci ricorda ieri sera invece con una serie di storie su instagram Francesco Totti, che i minori coinvolti, nelle famiglie tirate dentro questa storia, sarebbero cinque.

Tre i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, due i minori figli di quella che è stata gettata sulle prime pagine di tutti i giornali come ipotetica nuova fiamma del Campione

Si chiama Noemi Bocchi e si sarebbe macchiata di due peccati originali: essere scappata da un festa per correre in soccorso del calciatore che era stato coinvolto in un incidente stradale; e essere seduta senza “ruolo” due file dietro Francesco Totti durante la partita dell’As Roma di Sabato sera scorso.

Questo, insieme ad una fuga di notizie partita dal sito Dagospia, sarebbe bastato per buttare in pasto al Gossip due famiglie. E se Ilary risponde con una linguaccia attraverso i suoi profili, il Capitano romanista prende la parola con una serie di video postati tra le storie del suo profilo instagram e cerca di riportare alla realtà la stampa e le testate di gossip, ricordando che ci sono bambini coinvolti

Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perchè di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire

L’ex marito della donna indicata come nuova fiamma del capitano sembra prendere l’occasione al volo per sparare a zero contro la ex attraverso le pagine del Messaggero

“Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”

Allo stesso livello della stampa di settore si collocano queste dichiarazioni dell’ex marito della sig.ra Bocchi che al momento è l’unica a restare in silenzio.

Ieri sera la Famiglia Totti era riunita a cena in un noto ristorante romano ed è stata letteralmente presa d’assalto da giornalisti e fotografi.

L’auto del Capitano, con accanto la moglie Ilary e nei sedili posteriori i tre figli, è stata bloccata da flash e microfoni. Nonostante la delicatezza della situazione i due si sono dimostrati cordiali e disponibili.

La coppia al momento smentisce la crisi e le testate giornalistiche che ricostruiscono la loro storia da Sei Unica fino alla Serie Tv che ha raccontato la loro unione, sembrano non credere fino in fondo alla smentita

Come sempre le Vittime di queste situazioni sono donne e bambini. I bambini perchè non possono difendersi da quanto la stampa dice, costruisce e diffonde sulle loro famiglie.

Le donne perchè vengono sempre prese di mira da commenti sessisti, paragoni come fossero articoli in vendita, ed interpretate come arriviste o incolpate di aver trascurato la famiglia.

Si legge di una donna che sarebbe al centro di una disputa economica durante la separazione dal marito. E di una donna che avrebbe disertato la festa di 45 anni del marito.

Si allude a diversi flirt di una alla quale avrebbe reagito l’altro con una storia. E si lascia parlare un ex marito incattivito, senza contraddittorio, di questioni private.

Peraltro, nel caso dell’ex marito della sig.ra Bocchi, si legge di un padre che chiede attenzione ai figli sparando a zero sulla loro madre attraverso un quotidiano nazionale

Tutto molto paradossale.

Facciamo il tifo per queste famiglie, per queste madri e questi figli. Per i padri che si sono schierati a loro difesa. Qualunque cosa stia davvero accadendo.