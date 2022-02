Chernobyl: Colpito Impianto di Scorie Nucleari

Le truppe russe dopo aver preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev, sono arrivate a Chernobyl generando nuovi scontri

«I russi vogliono la centrale di Chernobyl. Il nostro esercito sta dando la vita per fermarli ed evitare una nuova tragedia come nel 1986. È una dichiarazione di guerra all’Europa». Il presidente ucraino Zelensky con un messaggio pubblicato su Twitter ha avvertito della nuova minaccia, ulteriore sviluppo della guerra scoppiata oggi.

Lo riporta la Cnn. Nuove sirene d’allarme per possibili bombardamenti a Kiev.

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato il decreto presidenziale sull’introduzione della legge marziale in Ucraina. Immediatamente l’esercito ha inviato nella capitale Kiev i propri blindati per presidiare le strade. Sempre il Parlamento aveva poche ore prima dell’attacco approvato la legge che dà il via libera al possesso di armi per i cittadini dell’Ucraina. La norma permetterebbe di acquistare armi ed esercitare il diritto alla protezione, previsto nell’articolo 27 della Costituzione ucraina.

Le forze armate russe sono entrate nella zona di Chernobyl

Le forze armate russe sono entrate nella zona di Chernobyl, l’area della centrale nucleare protagonista del disastro atomico del 1986. Il consigliere del ministero dell’Interno ucraino ha riferito che nel corso dei combattimenti tra i militari di Mosca e quelli di Kiev sarebbe rimasto distrutto un impianto di stoccaggio di rifiuti nucleari. A riferirlo, su Twitter, è stato il corrispondente di NBCNews.

“La Guardia Nazionale, che presidia l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo”, si legge dalle pagine di la Ukraïnska Pravda. Il giornale, tra i principali quotidiani online di Kiev, afferma che “se gli attacchi dell’artiglieria russi distruggessero l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell’Ucraina, della Bielorussia e dell’Unione Europea”.

L’attacco sferrato da Mosca all’alba di giovedì ha compreso per ora due raid missilistici estesi su varie zone del Paese. Dal confine Nord, via Bielorussia, a 100 chilometri da Kiev, a Est, nelle regioni di Donetsk e Donbass (quelle di cui Putin lunedì ha riconosciuto l’indipendenza e che, sulla carta, dovrebbero rappresentare l’obiettivo di occupazione militare russo), e a Sud, con il controllo e la chiusura del Mar d’Azov, con gli attacchi a due fondamentali snodi marittimi dell’Ucraina come Odessa (dove sono entrati i fanti russi) e Mariupol, tra i principali centri minerari del Paese.