Con la fine dello Stato di Emergenza cosa cambierà?

Dal primo Aprile il lavoro tornerà in presenza, le mascherine reteranno d’obbligo al chiuso e saranno eliminate la didattica a distanza, la scuola e la divisione dell’Italia in fasce di rischi

Il premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza parlano di un percorso graduale, ma che allo stesso tempo non trascurerà quanto necessario per far ripartire l’economia il prima possibile sopratutto nel settore del turismo. Per questo non è escluso l’anticipo della data, ora fissata al 15 giugno, della fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Le decisioni saranno dalla «cabina di regia» forse già la prossima settimana.