Guerra in Ucraina: Draghi Nella Conferenza Stampa di Oggi esprime Solidarietà al Popolo Ucraino

“L’Ucraina è un paese europeo, amico” ha affermato Draghi nella conferenza stampa tenuta per esprimere solidarietà all’Ucraina in questo tragico momento che la vede coinvolta in una drammatica guerra contro la Russia. Ha poi proseguito, Draghi, chiedendo a nome dell’Italia chiede a Putin “di mettere fine allo spargimento di sangue e di ritirare le forze militari in modo incondizionato”.

“Ho sentito i partner europei – ha continuato – Con gli alleati della Nato stiamo potenziando le misure di sicurezza sul fianco est dell’Alleanza” e “rafforzando la nostra presenza in tutti i paesi alleati esposti”

“Decideremo un pacchetto di sanzioni molto dure nei confronti della Russia”

Le Reazioni della Politica Italiana alla Guerra in Ucraina

La politica italiana si è unita alle parole del Premier tramite Twitter per la maggior parte.

Il Ministro degli Esteri di Maio ha scritto:

“L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici.”

Laura Boldrini, tra le prime ad unirsi alle manifestazioni contro la Guerra ha scritto sul suo profilo: Al fianco di cittadine e cittadini ucraini scesi in strada, a Roma, per manifestare contro l’offensiva armata di #Putin. Sono solidale con la folta comunità ucraina in Italia. Creiamo un comitato che raccolga beni di prima necessità da inviare a familiari e amici in #Ucraina!

Anche il Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, condanna le mossa della Russia in Guerra Contro L’Ucraina

“Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale” scrive Giorgia Meloni sulle sue pagine Social

Lungo messaggio anche del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

Siamo andati in tanti con il segretario Enrico Letta e il Presidente della Regione Nicola Zingaretti davanti l’Ambasciata russa per esprimere la nostra più ferma condanna nei confronti dell’aggressione ingiustificata dell’Ucraina. È davvero incredibile oggi vedere le immagini di carri armati, elicotteri da combattimento, edifici abbattuti, morti per le strade, proprio nel cuore dell’Europa e la nostra condanna verso queste violenze è decisa.

Ci stringiamo attorno al popolo ucraino, esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza e chiediamo che le armi si fermino subito. Per questo stasera il Colosseo si illuminerà dei colori della bandiera dell’Ucraina e domani invitiamo tutti i romane e le romani a partecipare ad una grande fiaccolata per la pace alle 18 in piazza del Campidoglio, con i colori della bandiera della pace, con i colori dell’Ucraina, con lo spirito della solidarietà e l’appello affinché le armi si fermino.