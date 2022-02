Le Vie en Rose: Idee per una vacanza con le amiche

Una zip line e poi una lezione di pilates in Sicilia. La fioritura delle rose fra le montagne verdi del Sultanato dell’Oman. Una Trieste girls only, un afternoon tea davanti a un panorama che cambia ogni giorno a bordo delle crociere fluviali di Avalon Waterways o con vista sulla città di Marrakech nell’esotico Dar Darma Riad. Un momento di relax in piscina con vista sulle montagne all’Hotel Terme Merano, o un weekend con le amiche sulle rapide del fiume Serchia Media Valle o un soggiorno nella storia tra le colline pisane nella splendida Toscana. E ancora un weekend di scoperta nella città eterna o un weekend di benessere sulla montagna lombarda. Una full immersion in un’atmosfera da Sex & the City a Tel Aviv in Israele o una giornata in Franciacorta a Gussago. Oppure, se avete un cuore rock, una giornata da rockstar all’Hard Rock Hotel Tenerife. Queste e molte altre le splendide proposte rigorosamente in rosa da trascorrere in Italia o all’estero in cui sognare (e prenotare) le prossime vacanze con le vostre amiche, sorelle, cugine o compagne. La scusa? L’8 marzo, che domande!

SULTANATO DELL’OMAN:

YOGA, STARGAZING E DISTILLATO DI ROSE SUL JABAL AKHDAR

In Oman da aprile fino a maggio inoltrato, la regione del Jabal Akhdar (montagna verde), così chiamata per via delle vaste coltivazioni di rose e i frutteti, si colora grazie alla fioritura della rosa damascena, coltivata nei villaggi della zona, base di molti profumi omaniti e usata dagli abitanti dei villaggi per la distillazione dell’attar, l’acqua di rose, utilizzata nella cucina tradizionale. La meta perfetta per un viaggio fra amiche patite di natura, profumi, grandi spazi e vacanze eco-chic! Situato a oltre 2.000 m sul livello del mare, Jabal Al Akhdar è un paradiso per escursionisti e amanti del trekking. Per esplorare il Jabal Akhdar e il magnifico altopiano chiamato plateau di Sayq è consigliato munirsi di scarpe da trekking ed abbigliamento pratico: i sentieri di montagna e i wadi, la possibilità di fare canyoning, viaggiare in 4×4, fare trekking, arrampicata e mountain bike, speleologia e escursioni del massiccio Hajar sono quanto di più inaspettato in una terra come l’Oman, che nell’immaginario collettivo è principalmente legata al deserto. La zona offre anche parecchie attrazioni per gli appassionati di storia e cultura, tra cui la via dei forti; il pittoresco mercato del bestiame di Nizwa che ha luogo all’alba ogni venerdì; il castello di Jabreen e il forte di Bahla, patrimonio culturale dell’UNESCO. Le vostre amiche non impazziscono per glamping e trekking? La zona offre numerosi retrat di lusso perfetti per le patite dell’eco-chic con attività come yoga o pilates, star gazing e SPA a base di rosa, ginepro, incenso.

EMPEERIA: LA SICILIA IN ROSA TRA GITE IN BARCA, TOUR AL CIOCCOLATO E PILATES ALLE PENDICI DELL’ETNA

Empeeria, “onlife travel agency” ha in serbo tante proposte sfiziose per amiche e sorelle (anche) di stile, movida e shopping. Un grande classico come un giro in barca a Ortigia, la bellissima isola davanti a Siracusa o un goloso day tour con le amiche a Modica all’insegna del cioccolato modicano, celebre per la sua lavorazione a freddo. Per le amanti del brivido adrenalinico, Empeeria ha in serbo un’esperienza di zipline sulle Madonie mentre per le shopaholic, nulla di meglio che un autista privato per fare il tour del luxury outlet piu’ grande della Sicilia . E ancora, le amiche estimatrici dell’enoturismo non potranno perdersi una proposta all’insegna del buon vino in Val di Noto con degustazioni e pranzo in una prestigiosa cantina della zona; oppure per unire al benessere della buona tavola anche quello della forma fisica, una lezione di pilates alle falde dell’Etna. Quale che sia il vostro stile, Empeeria ha in serbo delle proposte per vivere la Sicilia in modo frizzante, nuovo ed originale!

HOTEL TERME MERANO: DAY SPA CON LE AMICHE

Per ritagliarsi un momento con le amiche niente di meglio che condividere una giornata fatta di chiacchiere e relax all’Hotel Terme Merano, unico resort termale dell’Alto Adige, perfetta oasi del benessere. Tra le tante proposte dell’Hotel, anche la Luxury Pedicure con smalto (75 min.) oltre all’accesso alla spettacolare Sky Spa (adults only) con Infinity pool panoramica, vasche idromassaggio, saune, bagno turco e zone relax su 3.200 m² con una vista spettacolare sul centro città di Merano e il paesaggio altoatesino. Inoltre a disposizione anche la Sala fitness panoramica dotata di moderne attrezzature Technogym e la Garden Spa al piano interrato: piscina interna ed esterna e un ampio giardino. Per rinfrescarsi, acqua minerale, infusi, tisane e frutta fresca a disposizione durante tutto il giorno presso la Sky Spa. E per la comodità delle amiche un avvolgente accappatoio in spugna, ciabattine, asciugamani e una comoda borsa per tutta la durata del Day Spa. Tariffa del Day Spa € 140 a persona.

SPORT E RELAX SULLA MONTAGNA LOMBARDA

Bormio nell’Alta Valtellina, sulla montagna lombarda, è la meta ideale per un weekend tra amiche all’insegna dello sport o semplicemente del relax nel parco termale più grande delle Alpi. Bormio offre piste di oltre 50 chilometri perfettamente innevate nella suggestiva cornice del Passo dello Stelvio (2758-3420 m slm), e l’intera area, racchiusa nel Parco, gode di un patrimonio naturalistico straordinario da scoprire facendo trekking, passeggiate a piedi o in bicicletta. E per coloro che desiderano solo rilassarsi, coccolarsi un pò e ritrovarsi con le amiche di sempre davanti ad una vista mozzafiato sulle montagne, le terme di Bormio sono il rifugio perfetto. Note per le benefiche acque termali millenarie suddivise nei tre impianti (QC Terme Bagni Nuovi, QC Terme Bagni Vecchi e Bormio Terme) offrono tutto il benessere possibile tra splendide vasche interne ed esterne di acque calde tra i 37°- 40°, thermarium, biosauna e sauna panoramica, bagno turco, docce emozionali, trattamenti rilassanti, massaggi terapeutici oppure antistress.

AVALON WATERWAYS: REGALARSI UNA CROCIERA TRA AMICHE

Per festeggiare in modo originale la festa della donna, perché non regalarsi una crociera fluviale tra amiche da programmare quest’estate? Avalon Waterways, leader nelle crociere fluviali in Europa, ha in serbo delle speciali partenze in italiano nei mesi di luglio e agosto con tante attività per rendere ancora più speciale una vacanza con le amiche del cuore. Lusso informale, Suite Panorama con ampie vetrate per ammirare spettacolari scenari, pranzi e cene gourmet e moltissime escursioni incluse tra cui scegliere nei vari luoghi tappa degli itinerari. Navigando sul Reno, da Basilea ad Amsterdam, è possibile ad esempio esplorare in bicicletta il pittoresco quartiere de La Petite France di Strasburgo, passeggiare tra i vigneti nella regione di Rüdesheim, e ancora visitare Coblenza accompagnate dallo speciale Adventure Host di Avalon Waterways sempre disponibile per consigliare e personalizzare ogni esperienza. Anche lungo il Danubio, da Norimberga a Budapest, non mancano le opzioni da condividere con le proprie best friends! Dal tour nella campagna di Melk in Austria alle visite guidate di Vienna e della capitale ungherese. Inoltre, per iniziare la giornata con il piede giusto, e mantenersi in forma anche in vacanza, è possibile partecipare alle attività gratuite come lezioni di yoga e pilates sul Ponte Sky immerse in spettacolari paesaggi che scorrono lenti.

MARRIOTT INTERNATIONAL: TRATTAMENTI DI LUSSO DA PROVARE CON LE BFF

Marriott International vanta una selezione di Spa di punta in tutto il mondo. Tra le novità, da provare la Heavenly Spa all’interno del nuovo Westin London City: distribuito su circa 370 metri quadrati, il centro benessere ospita una piscina interna di 12 metri costruita intorno ai reperti archeologici delle terme sotterranee di Huggin Hill e sei sale trattamenti. Punta di diamante dello Spa menu, il rivoluzionario Meridian Flow Golden Facial by Philosophia Botanica, che utilizza perle micro-magnetiche e fonde i benefici delle botaniche africane con l’efficacia delle tecniche tradizionali orientali: al termine, la pelle appare rimpolpata, rinvigorita e tonificata (90 minuti, 200 euro). Per chi invece ha in programma un viaggio nella capitale Ungherese, l’elegantissima Swan Spa di Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest propone un trattamento idratante che sfrutta le proprietà del miele di acacia, tra i prodotti enogastronomici della tradizione: grazie alla presenza di vitamine, oligoelementi ed enzimi, il miele dà nuovo vigore ai tessuti, mentre l’impacco a base di latte e olio di mandorla coccolano e riscaldano il corpo, lasciando la pelle morbida e setosa (90 minuti, 125 euro).

ROCK ROYALTY: VIVERE TENERIFE COME UNA ROCK STAR ALL’HARD ROCK HOTEL

Le vere rockstar non possono vivere senza la musica. La tua playlist personalizzata, una chitarra Fender® o un giradischi Crosley e una selezione di 10 dischi in vinile per scegliere il sound di ogni momento della giornata sono Tracks®, Picks® e Wax®: i 3 servizi musicali gratuiti per tutti gli ospiti dell’Hard Rock Hotel Tenerife con il programma The Sound of Your Stay®. Se avete delle amiche dal cuore rock, pero’, osate! E scegliete di trascorrere una vacanza all’insegna di Rock Royalty®, un’esperienza esclusiva che ti porterà davvero a un altro livello: il più alto. Nelle straordinarie camere e suite offerte da questa categoria si vive un soggiorno all’insegna del lusso e dell’opulenza degne delle star, lasciandosi viziare come le leggende del rock. Perché il lusso è uno stile di vita.

Ubicate dal 12º al 15º piano della Nirvana Tower, le camere e le suite di categoria Rock Royalty® offrono servizi esclusivi quali, tra gli altri, il servizio concierge e la reception VIP, l’accesso gratuito al circuito termale di Rock Spa®, servizio concierge personale (dentro e fuori l’hotel), menu cuscini e aromaterapia, selezione caffè pregiati, maschere per la notte e molti altri sfizi da leggenda del rock! Includono anche l’accesso riservato a una spettacolare lounge di 100 m2 con vista sull’oceano, la Rock Royalty Lounge® dove intrattenersi con altre star del proprio livello dopo un’intensa giornata di shopping per le migliori boutique di Tenerife, fare quattro chiacchiere con le amiche, leggere il giornale in tutto relax o gustare le delizie offerte da un esclusivo buffet. Il tutto, ovviamente, con l’immancabile vista sull’oceano.

DIVERTIMENTO IN COLLINA GIRLS ONLY

AL RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO RESORT & SPA

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, indirizzo di lusso immerso nella natura incontaminata della Valle del Serchio in Toscana, è il retreat perfetto per organizzare un weekend girls only con amiche, mamme o sorelle, per chiacchierare rilassandosi a bordo piscina, ammirando la vista panoramica, coccolandosi con un trattamento benessere o divertirsi tra le colline della Garfagnana. Tra boschi di castagni e faggi, le ragazze che amano l’avventura potranno cimentarsi in avventure mozzafiato nei dintorni della struttura. Il bike park, nella Tenuta Il Ciocco, offre un’ampia rete di sentieri per tutti i gusti e per tutti i livelli, sia per le cicliste appassionate che per coloro che vogliono godersi una divertente esperienza con le amiche all’aria aperta tra castagneti, foreste di faggi e comuni di incommensurabile bellezza. Una volta tornati al Resort, le ragazze possono concedersi un meritato relax nella Spa con il pacchetto “Women’s world”: dopo un raffinato trattamento viso, a base di estratti di vinacce per idratare la pelle e prevenire l’invecchiamento cutaneo, le attenderà un massaggio che stimola la circolazione e dona una sensazione di benessere generale, completato da una Manicure e una Pedicure. Serve aggiungere altro?

A SPASSO TRA AMICHE NEL QUARTIERE MONTI A ROMA

Per una giornata o weekend tra amiche Roma è sempre una buona idea, ancor di più se si soggiorna in un nuovo hotel di design in uno dei quartieri più vivaci della città. DoubleTree Rome Monti è il nuovo albergo super cosmopolita che sorge nel quartiere Monti, per cui vale la pena viverlo e perdersi tra le bellezze e gli indirizzi della zona. L’esperienza tra amiche può prevedere pernottamento in hotel, sveglia con colazione in camera, pranzo a base di ricette della tradizione romana al Ristorante interno Mamalia o un delizioso light lunch al MIT, nel pomeriggio tour del quartiere tra luoghi storici, indirizzi, boutique, gallerie d’arte accompagnati da una guida messa a disposizione dall’hotel e per concludere aperitivo sul rooftop MUN con vista panoramica sulla città. Che aspettate?

TRIESTE: UN WEEKEND GIRLS ONLY

Piazza Unità d’Italia affacciata sul mare è sicuramente uno dei luoghi più celebri di Trieste. Ma la città più mitteleuropea d’Italia sa sorprendere per l’elegante centro storico con i raffinati edifici e palazzi storici, le vie dello shopping, le passeggiate all’aria aperta e le tante esperienze enogastronomiche, rendendola la meta perfetta per un weekend tra amiche. Da non perdere per l’amica che ama fare acquisti la zona di via San Nicolò/Borgo Teresiano, l’area del Ghetto/Cavana in Cittavecchia e il viale XX Settembre dove è possibile trovare sia negozi dei principali brand sia atelier di giovani designer, botteghe di antiquariato e storici alimentari. Per ricaricarsi dopo un tour tra le vetrine, ci si può fermare in uno dei tanti caffè storici con le loro atmosfere d’antan o semplicemente fermarsi lungo il Molo Audace per ammirare il tramonto e la baia di Trieste. Per un’escursione nella natura si può optare per il Sentiero Rilke una suggestiva passeggiata panoramica che collega Sistiana a Duino costeggiando la Riserva Naturale delle Falesie di Duino. Da lì si può scendere a Porto Piccolo, elegante borgo e marina per concedersi una pausa di relax. Uno degli scorci più caratteristici di Trieste è il Castello di Miramare con il suo splendido parco di 22 ettari e il Palazzo fatto costruire dall’Arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo per abitarvi con la consorte Carlotta del Belgio. Inoltre, fino al 5 giugno, le amiche amanti dell’arte potranno ammirare le opere di Monet e gli Impressionisti in Normandia al Museo Revoltella, una delle Grandi Mostre promosse dal Trieste Convention & Visitors Bureau e dal Comune di Trieste che a marzo, mese al femminile, vedrà anche l’inaugurazione dell’esposizione dedicata a un’artista unica per il suo stile Frida Kahlo. Il Caos Dentro in programma dal 12 marzo fino al 23 luglio presso il Salone degli Incanti.

VIAGGIO NEL TEMPO A BAGNI DI PISA

Bagni di Pisa, la residenza dei granduchi di Toscana, con le sue terme e la spa alimentate da una sorgente termale naturale, è il luogo del relax per un soggiorno tra amiche. Se si ama la storia si può vivere anche un’esperienza speciale prenotando il pacchetto Viaggio nel tempo: Incontro con Mary Shelley. La Shelley è stata l’autrice del celebre romanzo Frankestein e soggiornò a Bagni di Pisa insieme al marito poeta Percy Bysshe Shelley a metà 800. Gli ospiti avranno l’opportunità di assistere ad una rappresentazione teatrale condotta da un’attrice vestita con abiti dell’epoca che interpreta la scrittrice mentre racconta la sua vita muovendosi tra le stanze dell’elegante palazzo. Sarà un incontro magico tra letteratura e storia, architetture settecentesche, terme e trattamenti spa nei luoghi dove Mary e Percy Shelley vivevano la loro vita. Un’esperienza unica da vivere con le amiche

GUSSAGO, FRANCIACORTA: UNA GIORNATA IN “ROSÉ”

Marzo è il mese della primavera, sinonimo di rinascita, ed è anche il momento perfetto per una bella gita fuoriporta con le amiche. A Gussago, in Franciacorta, è possibile concedersi una “giornata in rosa” passeggiando nella natura salendo fino a La Santissima icona del territorio situata sul Colle Barbisone dove ammirare il paesaggio, prima di degustare dell’ottimo vino rosé nella tante cantine del comune come il Rosi delle Margherite prodotto nella scenografica Le Cantorie a base di sole uve Pinot nere con il suo profumo intenso e seducente di rosa, piccoli frutti rossi e fragola, o ancora l’Inganni della cantina Castello di Gussago La Santissima un extra brut Rosé Millesimato dal gusto pieno, avvolgente e fresco. E per rendere speciale la giornata tra amiche, è anche possibile partecipare su richiesta a una lezione di yoga o di meditazione a Palazzo Caprioli, storico edificio situato nel Borgo di Sale, circondato da uno splendido giardino ricco di piante e cespugli profumati.

DAR DARMA RIAD, MARRAKECH: 5 IDEE PER (RI)SCOPRIRE LA CITTÀ CON LE AMICHE DI SEMPRE

Il Marocco ha riaperto al turismo e Dar Darma, storica maison del XVIII secolo, è la location ideale per riprogrammare finalmente il tanto desiderato (e posticipato) viaggio tra amiche. Se la montagna non fa per voi o se sognate un viaggio in una meta calda, Marrakech è perfetta: a marzo le temperature si aggirano sui 25°C e l’aria primaverile invita a godersi ogni momento della giornata, tra passeggiate, visite a gallerie d’arte, pranzi all’aperto e tè pomeridiani in compagnia. Per un viaggio tra amiche come si deve, non può mancare un brunch tipicamente marocchino sulle terrazze di Dar Darma: non solo cous cous, ma anche piccoli assaggi dolci e salati, anche veg, da abbinare al classico tè alla menta oppure al timo, una specialità della casa. E ancora, la primavera si aspetta passeggiando tra i giardini della città, non solo i famosissimi Majorelle, ma anche piccole gemme nascoste come Le Jardin Secret, nella Medina, i Giardini Menara (gratuiti e con splendida vista sull’Atlante) e il suggestivo Anima Garden dell’artista austriaco André Heller, a 28 km dal centro città. Per concludere il pomeriggio, meritano una tappa la David Bloch Gallery e la galleria 127, oltre all’imperdibile Museo Yves Sain Laurent. Un po’ più distanti ma scenografici, il MACAAL – Museo d’Arte Africana Contemporanea e la Fondation Montresso. Dopo un cocktail sulle terrazze al tramonto, rigeneratevi a Dar Darma con un caldo hammam o un bagno nella scenografica vasca in marmo della Suite Blu. Per rendere il vostro viaggio tra amiche davvero memorabile, non scordatevi una gita nel deserto con notte sotto il cielo stellato: per prenotare potrete rivolgervi direttamente alla reception del riad. Fino al 30 giugno 2022 (Pasqua e 1° maggio escluso), per chi prenota un soggiorno di almeno 3 notti, la quarta è gratuita.

OMIO: WEEKEND A PARIGI CON TUTTA LA COMODITÀ DEL TRENO

Ma quale fuga d’amore, Parigi è meravigliosa da visitare con le amiche del cuore! Grazie alla nuova tratta prenotabile sulla app di viaggio Omio, raggiungere la capitale francese da Milano Centrale è ancora più facile e veloce: in sole 6 ore e mezza (tutte a vostra disposizione) sarete in centro città, senza il pensiero di levatacce mattutine, bagagli ingombranti e trasferimenti dall’aeroporto. Una volta arrivate, preparatevi a scoprire le novità più cool e gli indirizzi storici della Ville Lumière: per le fashion victim, fino al 24 aprile il Musée des Arts Décoratifs ospita la retrospettiva Thierry Mugler, Couturissime, che ripercorre la carriera dello stilista francese scomparso lo scorso 23 gennaio. Centocinquanta abiti disegnati tra il 1973 e il 2014, ma anche profumi di culto, fotografie, bozzetti, musica e visual, disposti su due piani mediante una divisione in più atti, come se fosse un’opera classica. Se invece avete il pollice verde, l’associazione Veni Verdi organizza esperienze di giardinaggio negli orti sui tetti di Parigi, dove si coltivano fragole, erbe aromatiche e altra frutta e verdura di stagione. Dopo una tappa alla Bourse de Commerce, recentemente restaurata da Tadao Ando e sede della Collection Pinault, per poi concedersi una pausa caffè floreale alla Maison Sauvage, nel quartiere di Saint-Germain-des-Près o a La Favorite, nel Marais, per assaporare la vera “vie en rose”. Per altre idee di viaggio in Europa, seguite @omio su Instagram o consultate il travel magazine The Window Seat.

A TEL AVIV COME IN SEX & THE CITY, MA A MENO DI 4H DI AEREO DALL’ITALIA

Siete patite di Sex & the city? non c’è bisogno di andare a NYC, basta avere poco più di 3h di volo per raggiungere il posto più cool della terra, perfetto da vivere con le amiche: eccovi arrivare in Israele e respirare a pieni polmoni la bellezza della spiaggia davanti Jaffa e le strade brulicanti dei mercatini e delle boutique di giovani designer israeliani ma anche le strade della nightlife a Tel Aviv!

La città più animata del Medio Oriente, la città che non dorme mai, la città con boulevard che ricordano Miami e una serie di bar, locali e club da fare invidia a metropoli come NYC o Dubai! Facile divertirsi con le amiche a Tel Aviv: a iniziare dal mattino con magari una lezione di yoga in un parco o una lezione di surf in spiaggia. Avete amiche fissate con la dieta detox? Perfetto allora assaggiare la tipica colazione israeliana con succhi e centrifugati freschissimi grazie alla frutta locale e poi l’immancabile hummus e la Israeli salad, una ciotola abbondante di cetrioli e pomodori tagliati a cubettini, conditi con olio e limone e qualche erba fresca.

Subito dopo ci si tuffa…nel mondo lifestyle e si parte per una sessione di shopping fra i brand moda e design del posto, oppure fra i numerosi mercatini come quello di Florentin o quello di Sarona, aggirandosi fra le bancarelle di street food, spezie, dolci di sesamo e mandorle e facendo incetta di prodotti a base di sale del Mar Morto in negozi di brand caratteristici come Ahava. Stanche dopo lo shopping? Nulla di meglio che una bella SPA in uno degli sfavillanti hotel che la città offre! E poi via a prepararsi per la sera, pronte a ballare e fare incetta di cocktail e buona musica in Rothschild Blvd… che aspettate? Prenotate la vostra vacanza con le vostre amiche, sorelle o le vostre partner in Israele, per fare il pieno di buon umore!