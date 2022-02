La Polonia rifiuta di giocare i playoff del mondiale contro la Russia

La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar: Infatti la federazione Polacca ha annunciato di non voler partecipare alla partita in programma per il prossimo 24 marzo a Mosca.

Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe Russe tramite il profilo Twitter del presidente della Federazione Polacca Cezary Kulesza: “Basta chiacchiere, è ora di agire, questa è l’unica decisione corretta”, aggiungendo che sta lavorando con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa.

Anche Robert Lewandowski, star del Bayern Monaco e capitano della nazionale polacca, ha risposto ritwittando il post della Federazione Polacca: “La decisione giusta! Non riesco a immaginare di giocare una partita con la nazionale russa in una situazione in cui l’aggressione armata in Ucraina continua. I calciatori e i tifosi russi non sono responsabili di questo, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla”.