Telefono Rosso: Il Pentagono Propone una Linea di Emergenza. E Il Times Mette in Guardia Zelensky

Il Telefono Rosso risale al 1963 quando fu attivata una linea di comunicazione preferenziale tra Russia e Stati Uniti per “gestire” la Crisi tra l’Unione Sovietica e Cuba

In quel tempo si era parlato di “linea rossa”, “telefono rosso” o “Moscow-Washington hotline”.

L’Amministrazione Biden stava valutando la possibilità di installare un “telefono rosso” già a Lugio, con la Cina.

Secondo quanto pubblicava il sito della Cnn, citando fonti dell’Amministrazione, la questione non era stata formalizzata con Pechino.

Secondo quanto riferito da alcune fonti del Pentagono a Politico, riporta oggi il quotidiano Il Giornale – il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avrebbe proposto al presidente russo Vladimir Putin di attivare una linea di comunicazione speciale per discutere di quanto sta accadendo in Ucraina. Sempre stando a quanto riferito da Politico, Mosca non avrebbe ancora dato una risposta.

Intanto il Presidente dell’ Ucraina Volodymyr Zelensky chiede l’ammissione immediata del suo Paese nell’Unione europea: “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile. Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, ha dichiarato in un video messaggio. Zelenski ha anche rivolto un appello ai soldati russi entrati in Ucraina “Deponete le armi, partite, non credete ai vostri comandanti, a chi fa propaganda. Salvate le vostre vite“

Il Times Mette In Guardia il Presidente Ucraino: Mercenari incaricati di Ucciderlo

Secondo il Times per il Presidente Ucraino i motivi di preoccupazione dovrebbero riguardare in prima istanza la sua incolumità. Sarebbero infatti Oltre 400 i mercenari russi, vicini al Cremlino che si troverebbero in Ucraina da cinque settimane e incaricati di ucciderlo. Sempre secondo il Times i mercenari sarebbero arrivati dall’Africa e si troverebbero ora a Kiev con l’unica missione di uccidere il capo di stato ucraino