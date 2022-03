Daniela Ribezzo

Ogni Ricetta Non è Solo Facile a Dirsi, Ma Anche Facile a Farsi!

“Lo Spazio Per il Dolce”

Da Giovedi’ 10 Marzo alle 21:00 su Food Network e in Streaming su Discovery+

Non serve un grande laboratorio per sfornare degli ottimi dolci. E per chi non sa da dove cominciare, su Food Network canale 33 arriva il cooking tutorial“Lo Spazio Per il Dolce” con Daniela Ribezzo, in prima tv dal 10 marzo ogni giovedì alle 21:00.

Mousse, ganache, marquise, pan di Spagna, creme, gelée… Chi l’ha detto che bisogna essere grandi maestri della pasticceria per realizzare queste delizie?

Daniela Ribezzo, pasticcera pugliese, ballerina e insegnante in una scuola primaria di Milano, ci svela i segreti dell’arte pasticcera per sfatare i falsi miti sulle preparazioni più “temute”. Grazie alla sua passione e precisione, unite alla capacità di rendere accessibili a tutti le sue ricette, Daniela mostra quanto sia semplice sfornare torte, biscotti e cupcake degni del bancone di una pasticceria, realizzandoli in maniera casalinga. Facile a dirsi, ma anche facile a farsi!

Nelle puntate, Daniela ci racconta la sua storia e le sue passioni attraverso dodici ricette, tra cui: la “fluffy japanese cheesecake” ispirata al Giappone, la “Pavlova in punta” come omaggio alla danza, le pittule (frittelle dolci), in onore della Puglia, sua terra di origine, e le zeppole di San Giuseppe, dedicate alla sua famiglia. E per chi non si accontenta delle versioni semplificate delle sue preparazioni, a fine puntata Daniela mostrerà attraverso brevi video come realizzare dei veri e propri capolavori di precisione e tecnica, partendo sempre dalla stessa ricetta.