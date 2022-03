Il Saint Patrick’s Day, la festa di San Patrizio, patrono dell’isola e protettore delle genti irlandesi sparse qui e lì per il mondo si avvicina, e quale momento migliore per festeggiarlo se non all’evento organizzato dell’Hamburgeria “Arcade and Food“ di Via Nomentana 1111 a Roma insieme al comico Romano Mario De Lillo.

Infatti la festa di San Patrizio, il santo divenuto simbolo nazionale per gli Irlandesi, è una ricorrenza di cui si sono appropriate varie nazioni e popolazioni, anche di origine non irlandese, per celebrare il Santo che evangelizzò le terre d’Irlanda, che come da tradizione Irlandese, viene ricordato grazie ai fiumi di birra che vengono tracannati durante i festeggiamenti per il Saint Patrick’s Day.

I festeggiamenti all’Arcade and Food non termineranno dopo una pinta di birra, visto che l’hamburgeria di Via Nomentana 1111 ha intenzione di svuotare tutti i propri fusti di birra per celebrare il Santo Irlandese, insieme alla comicità irriverente del comico Romano Mario De Lillo, divenuto una star per l’oramai famosissimo sketch “Arte Povera“, che insieme allo staff di Arcade and Food, vi regaleranno una serata all’insegna del divertimento e della celebrazione del Santo Irlandese con fiumi di birra.