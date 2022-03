Tornano la Dottoressa Mercy e la Dottoressa Pimple Popper dal 10 Marzo su Real Time

A marzo l’appuntamento cult con il genere medical di Real Time (canale 31) si arricchisce di una novità in prima TV assoluta e di un nuovo volto: “Dr. Mercy: La Dottoressa della Pelle” con la dottoressa Mercy Odueyungbo, dermatologa di Chicago, che aprirà al pubblico le porte del suo studio, dove affronta i casi dermatologici più estremi.

Sempre a marzo, tornerà anche uno dei volti più iconici del canale, la dottoressa Sandra Lee, con la nuova, imperdibile stagione de “Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli”.

Dal 10 marzo, ogni giovedì alle 23:15 “Dr. Mercy: La Dottoressa della Pelle”

In questa nuova serie, seguiremo il lavoro della dottoressa MERCY ODUEYUNGBO. Nel suo studio di Chicago, l’esperta incontra pazienti affetti da disturbi della pelle particolarmente insoliti ed estremi. Da cisti giganti e lipomi, al caso di una donna la cui sindrome dell’ovaio policistico le ha fatto crescere una barba folta, a una paziente con voglie estreme di vino porto sul viso, fino al rarissimo caso di una donna ricoperta da lipomi dopo una gravidanza. La dottoressa Mercy è pronta a risolvere i casi più complessi e singolari. Il pubblico avrà uno sguardo personale e privilegiato all’interno dello studio della dottoressa Mercy per vedere come operi con passione e quanto si prodighi perché ogni paziente si senta finalmente in pace con il proprio corpo e torni a vivere.

La dottoressa Mercy Odueyungbo è una dermatologa, specialista in chirurgia micrografica di Mohs. Nata in una famiglia di infermieri in Nigeria, si trasferisce con la famiglia a Chicago all’età di 10 anni. Ha completato i suoi studi universitari all’Università dell’Iowa in microbiologia e si è laureata alla Scuola di Medicina dell’Università dell’Indiana. Ha continuato i suoi studi post-laurea al Northwestern Memorial Hospital a Chicago prima di completare la sua specializzazione in dermatologia al Mount Sinai-St.Luke’s Roosevelt Hospital di New York City. Oggi la dottoressa Mercy è fondatrice e direttore medico della clinica Lilly Dermatology e mira a fornire le migliori cure nel campo della dermatologia e della chirurgia rendendo la dermatologia più accessibile ai suoi pazienti.

Dal 16 marzo, ogni mercoledì alle 23:40 “Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli”

La dottoressa Sandra Lee torna per risolvere nuovi casi patologici dei suoi pazienti disperati. Sono numerose le malformazioni che l’esperta dovrà affrontare in questa nuova stagione, alcune mai viste prima, tra cui un uomo con una cisti così grande da coprire quasi interamente il suo occhio e una donna il cui eczema le ha causato nel tempo disturbi ossessivo-compulsivi e agorafobia. Inoltre, in questa stagione, vedremo l’ingresso di una new entry: la dottoressa Betty Song, che si unirà allo studio per affiancare la dottoressa Lee. Insieme riusciranno a risolvere i casi più estremi e a cambiare le vite dei propri pazienti per sempre.